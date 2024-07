【ディズニーストア 夏祭り】ディズニーストア各店舗や「ディズニーフラッグシップ東京」で開催

店内には隠れミッキーも!

ディズニーストア各店舗では、夏祭りイベントを実施中。ハズレなしで必ず景品がもらえる夏祭りくじを開催中です。特に新宿の「ディズニーフラッグシップ東京」では、昨年大人気だったスマートボールが登場。景品がなくなり次第終了です!さらにディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店は縁日をモチーフにした特別装飾になっていて、福引などで盛り上がるほか、隠れミッキーも多数。ぜひ遊びに行ってみてください。

スマートボールで景品をゲット

「夏祭りくじコーナー」

▲ディズニーフラッグシップ東京の特別装飾お店の入口には、浴衣姿のミッキーマウスとミニ―マウスがいる櫓(やぐら)が登場。今年はスペースも広がって、さらにバージョンアップ。神社の境内で行われる夏の縁日をイメージして、床も石畳柄になっています。▲和太鼓の音でお祭り気分が盛り上がりますスタッフが景気よく太鼓を打ち鳴らし、お祭り気分一色に。ゲストも叩くことができるんです!▲特別装飾には隠れミッキーもいっぱい夏祭の定番と言えば、りんご飴やチョコバナナ、金魚すくい。ところがよく見ると、こうした飾り付けに “隠れミッキー” が見つかります。ぜひ探してみてください!ディズニーフラッグシップ東京限定で、スマートボールも実施中。1回¥2,000円で3球挑戦できます。▲ディズニーフラッグシップ東京限定の「夏祭りスマートボール」▲必ずグッズが2個もらえてお得ボールを入れた数で、選べる景品が変わるスマートボール。3個入るとすべての棚から2個選べて、2個なら2段目と3段目の棚か2個チョイス。1個もしくはまったく入らなければ、1番下の棚から景品2個を選べます。景品がなくなると他の商品と入れ替わるので、何度やっても楽しめます。▲コツは「やさしく打つ」のだとか入口を入って右手は「夏祭りくじコーナー」。1回¥1,500で箱の中のスピードくじを引き、ぬいぐるみや雑貨、アパレルなど、バラエティ豊かな景品をゲット。景品がなくなると、別の商品に入れ替わります。▲夏祭りくじコーナー▲引いた番号の景品がもらえます▲ディズニーフラッグシップ東京限定で「マーベル」と「スター・ウォーズ」の夏祭りくじも用意▲多彩な景品がそろいます▲日本のお祭りをイメージしたアイテムも登場ミッキーやミニー、ドナルドなど、浴衣やはっぴ姿のぬいぐるみキーチェーンは各¥2,800▲限定デザインうちわも配布ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店では、配布日に来店したゲストに先着で、りんご飴をモチーフにした限定デザインのうちわをプレゼント。配布日は、8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)、17日(土)、18日(日)で、各日なくなり次第終了です。ディズニーストア各店でお祭り気分を楽しめる「ディズニーストア 夏祭り」では、様々な景品を用意。特に新宿のディズニーフラッグシップ東京には、ほかにはない景品もそろいます。この機会をお見逃しなく!ぜひ楽しんできてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 予約・問:https://www.disney.co.jp/store/storeinfo>「ディズニーストア 夏祭り」@ディズニーフラッグシップ東京 (C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A Milne and E.H. Shepard. (C) &™Lucasfilm Ltd. ※価格はすべて税込みです。