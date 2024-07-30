PARIS, FRANCE - JULY 28: Coco Gauff of Team United States celebrates winning match point against Ajla Tomljanovic of Team Australia during the Women¡Çs Singles first round match on day two of the Olympic Games Paris 2024 at Roland Garros on July 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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