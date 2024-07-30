¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬½ÀÆ»²¦¹ñ¤Ê¥ï¥±¡¡¹Â¸ýµª»Ò»á¤¬²òÀâ¡¡¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÆüËÜ¤Î4ÇÜ¡Öµ³»ÎÆ»Àº¿À¤ÈÉð»ÎÆ»Àº¿À¤¬Ä´ÏÂ¡×
¡¡92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹Â¸ýµª»Ò»á¡Ê53¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½ÀÆ»Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï½ÀÆ»¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Ìó53Ëü¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ12Ëü¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â4ÇÜ°Ê¾å¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î½ÀÆ»²¦¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¹Â¸ý»á¤Ï¡¢¡Ö53Ëü¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î75¡ó¤¬10ºÐ¤«12ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¡£¤Û¤È¤ó¤É8³ä¶á¤¯¤¬»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤à¡ÈÆþ¤ê¸ý¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥µ»¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ê¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¡Ë¥¸¥À¥óÁª¼ê¤È¤«¡¢NBA¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ë¥¨Áª¼ê¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê½ÀÆ»¤ò»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¶¯¤µ¡¢Å¾¤ÓÊý¤È¤«¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼ïÌÜ¤Ë°Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¯²½¤Î°ì¤Ä¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¤Ï¡¢¶µ°é¤«¤é¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Î¶¥µ»À½Å»ë¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤Î»Ò¶¡¤Î¤·¤Ä¤±¤È¤«¡¢¥³¡¼¥É¥â¥é¥ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ8¤Ä¤ÎÌóÂ«»ö¤È¤«¡¢Æ»ÆÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀº¿À¶µ°é¤Î°ì´Ä¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8¤Ä¤ÎÌóÂ«»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«À©¿´¤È¤«¡¢ÎéÀá¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµ³»ÎÆ»Àº¿À¤È¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÉð»ÎÆ»Àº¿À¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä´ÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1930Ç¯¤´¤í¤ËÆüÊ©´Ö¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½ÀÆ»¤¬ÆüËÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀè¿Ø¤ÇÀîÀÐ¼òÂ¤Ç·½õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÀÆ»¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ê¹Ô¤Ã¤¿¡Ë¡×¡£½ÀÆ»µ»¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¶µ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇØÉé¤¤Åê¤²1ÈÖ¤È¤«¡¢Âç³°´¢¤ê2ÈÖ¤È¤«¡¢ÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»²È¤¿¤Á¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¡¢Ìó100Ç¯¡£³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï29Æü¸½ºß¤Ç½ÀÆ»¤Î¶â¥á¥À¥ë¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ä¥á¥À¥ë2¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë3¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£