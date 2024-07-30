【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール幕張新都心】
開催期間：8月2日～8月7日まで
時間：10時～20時(最終入場 19時30分)
※8月7日のみ 10時～17時 (最終入場 16時30分)

　ミートマは、8月2日より開催する期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール幕張新都心」および9月13日より開催予定のイオンモールKYOTO会場にてプラモデル/アクションフィギュア展示を実施する。

　本イベントはフロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の発売1周年を記念したオリジナルグッズを販売する期間限定ショップ。

　展示ではコトブキヤ、スクウェア・エニックスのプラモデル、BANDAI SPIRITSの「30 MINUTES MISSIONS」、「ROBOT魂」シリーズの「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」関連製品が公開。

　展示品にはコトブキヤの「スティールヘイズ（原型）」や「30 MINUTES MISSIONS」シリーズから「ライガーテイル」、「ナイトフォール」、「ROBOT魂」シリーズから「IB-07:SOL 644/Ayre」、「IB-C03:HAL 826/Hndler Walter」などが登場。

　また、スクウェア・エニックスの「ARMARED CORE STRUCTURE ARTS Vol.1」の原型・彩色イメージの展示が実施される。

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