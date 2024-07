【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール幕張新都心】開催期間:8月2日~8月7日まで時間:10時~20時(最終入場 19時30分)※8月7日のみ 10時~17時 (最終入場 16時30分)

ミートマは、8月2日より開催する期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール幕張新都心」および9月13日より開催予定のイオンモールKYOTO会場にてプラモデル/アクションフィギュア展示を実施する。

本イベントはフロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の発売1周年を記念したオリジナルグッズを販売する期間限定ショップ。

展示ではコトブキヤ、スクウェア・エニックスのプラモデル、BANDAI SPIRITSの「30 MINUTES MISSIONS」、「ROBOT魂」シリーズの「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」関連製品が公開。

展示品にはコトブキヤの「スティールヘイズ(原型)」や「30 MINUTES MISSIONS」シリーズから「ライガーテイル」、「ナイトフォール」、「ROBOT魂」シリーズから「IB-07:SOL 644/Ayre」、「IB-C03:HAL 826/Hndler Walter」などが登場。

また、スクウェア・エニックスの「ARMARED CORE STRUCTURE ARTS Vol.1」の原型・彩色イメージの展示が実施される。

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール



幕張会場・京都会場にてコトブキヤ、スクウェア・エニックス、BANDAI SPIRITSの3社によるプラモデル/アクションフィギュア展示が決定しました!

精巧な作品の数々をぜひ会場にてご覧ください。… pic.twitter.com/JRUKP6zVI4 - ミートマ(MeeToMa) (@Meet_To_Market) July 27, 2024

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.