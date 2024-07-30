30MMや30MSの新作発表会「第7回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が8月27日19時に配信決定！
8月27日19時 配信
BANDAI SPIRITSは、ライブ配信「第7回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を8月27日19時より配信する。
本配信は、同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」、「30 MINUTES SISTERS（30MS）」、「30 MINUTES FANTASY（30MF）」の新作発表会となっており、シリーズ新商品の原型や注目ポイント、発売情報などが公開される内容となっている。
前回の第6回配信では、「30MM」シリーズより「AC6」のライガーテイル発売や、ナイトフォール、スティールヘイズの再販が発表されたほか、「30MS」シリーズでは「リシェッタ（フリージアウエア）」が、「30MF」シリーズでは新たなクラス「リーベルファイター/ローザンファイター」などが発表された。
今回も同シリーズより新商品が発表されると思われるので、今後の情報や配信に期待したい。
⠀／⠀／- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) July 30, 2024
📢 第7回新商品発表会 開催決定！
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第7回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
8月27日(火)19:00~
配信決定！👏
「30 MINUTES CHANNEL」
YouTube生配信でお届けいたします！https://t.co/6seDzr3Fq3
今回はどんな発表があるのか…！
ぜひお楽しみに！✨#30ミニッツ発表会#30ML pic.twitter.com/naaOjW4ysy
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