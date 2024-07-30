【第7回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】8月27日19時 配信

BANDAI SPIRITSは、ライブ配信「第7回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を8月27日19時より配信する。

本配信は、同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」、「30 MINUTES SISTERS（30MS）」、「30 MINUTES FANTASY（30MF）」の新作発表会となっており、シリーズ新商品の原型や注目ポイント、発売情報などが公開される内容となっている。

前回の第6回配信では、「30MM」シリーズより「AC6」のライガーテイル発売や、ナイトフォール、スティールヘイズの再販が発表されたほか、「30MS」シリーズでは「リシェッタ（フリージアウエア）」が、「30MF」シリーズでは新たなクラス「リーベルファイター/ローザンファイター」などが発表された。

今回も同シリーズより新商品が発表されると思われるので、今後の情報や配信に期待したい。

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