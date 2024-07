半崎美子と共演！Anointed mass choir concert in OSAKA “TAPESTRY”

2024年創立25周年を迎えたゴスペルグループ「一般社団法人Anointed mass choir(アノインティッド・マス・クワイア)」は、2024年10月5日(土)、高槻城公園芸術文化劇場南館 トリシマホールにて、コンサート「Anointed mass choir concert in OSAKA “TAPESTRY”」を開催します。

Anointed mass choir concert in OSAKA “TAPESTRY”

日時 :2024年10月5日(土)開場17:30 開演18:00

会場 :高槻城公園芸術文化劇場南館 トリシマホール

出演 :Anointed mass choir(アノインティッド・マス・クワイア)

2024 Osaka Workshop members

ゲスト :半崎美子

バンド :吉川弾(Dr.)/宮崎隆睦(Sax.)/笹井BJ克彦(Ba.)

チケット(税込): S席 前売 5,000円/当日 5,500円

A席 前売 4,500円/当日 5,000円

・3歳以下のお子様は膝上無料

・全席指定

購入・取扱 :チケットぴあ Pコード 272-704

8月15日(木)10:00〜 一般発売開始

後援 :大阪府/大阪府教育委員会/

公益財団法人関西・大阪21世紀協会

ゲストは、2024年度小学校の音楽の教科書に楽曲「地球へ」が掲載された、シンガーソングライター半崎美子※。

歌の力を信じ、音楽の力を支えに、歌い続けてきた25年。

個性がぶつかり合い共鳴し、さながら“TAPESTRY”のように織りなされる、音楽の響宴。

全4回の練習を経てこのコンサートに出演する、ゴスペルワークショップの参加者を募集します。

※「半崎美子」の「崎」は、たつさきが正しい表記となります。

【Anointed mass choir ゴスペルワークショップ2024】

音符や楽譜にとらわれずに、こころのままに歌う。

音痴はいない、あるのは、ひとりひとりの個性だけ。

そんな自由な表現と音楽創りをめざす、Anointed mass choirの歌のワークショップです。

4回の練習を経て、シンガーソングライター半崎美子と一緒に、高槻城公園芸術文化劇場 トリシマホールのステージで歌います。

誰かのために歌を歌いたい人、何かを表現したい人、大声で歌いたい人。

たくさんの仲間とともに歌う喜びを、感じて見てください。

◆練習日程及び会場

・第1回

9月10日(火)19:00〜21:00(受付 18:00〜)大阪市立阿倍野区民センター 大ホール

・第2回

9月17日(火)19:00〜21:00(受付 18:30〜)KOKO PLAZA ホール(エクスプレス・ココ200)

・第3回

9月29日(日)13:30〜16:30(受付 13:00〜)大阪市立旭区民センター 大ホール

・第4回

10月4日(金)13:00〜14:00(受付 12:30〜)高槻城公園芸術文化劇場南館 トリシマホール

◆参加資格

歌うことが好きな方

経験不問(楽譜が読めなくても大丈夫です)

高校生以上の方(未成年の方は保護者の同伴または同意が必要です)

◆参加費

12,000円(Anointed mass choir コンサートチケット S席5,000円 を含む)

