iiyama PC、『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨モデルの構成を刷新
ユニットコムは7月30日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で販売中の『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨ゲーミングPCの構成を更新し、発売した。いずれもBTOに対応する。
iiyama PC、『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨モデルの構成を刷新
AMD Ryzen 5000シリーズや、第14世代Intel Coreプロセッサの搭載で刷新した新モデル。いずれも推奨タイトルを快適にプレイできることを独自に検証しており、ゲーム内で利用できる特典アイテムが付属する。
○LEVEL-M7P5-R56X-RL5X-MABINOGI
LEVEL-M7P5-R56X-RL5X-MABINOGI
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：156,800円
○LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD
LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：194,800円
○LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW
LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ： 500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：184,800円
iiyama PC、『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨モデルの構成を刷新
AMD Ryzen 5000シリーズや、第14世代Intel Coreプロセッサの搭載で刷新した新モデル。いずれも推奨タイトルを快適にプレイできることを独自に検証しており、ゲーム内で利用できる特典アイテムが付属する。
LEVEL-M7P5-R56X-RL5X-MABINOGI
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：156,800円
○LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD
LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：194,800円
○LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW
LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ： 500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：184,800円