ユニットコムは7月30日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で販売中の『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨ゲーミングPCの構成を更新し、発売した。いずれもBTOに対応する。

iiyama PC、『マビノギ』『アラド戦記』『テイルズウィーバー』推奨モデルの構成を刷新

AMD Ryzen 5000シリーズや、第14世代Intel Coreプロセッサの搭載で刷新した新モデル。いずれも推奨タイトルを快適にプレイできることを独自に検証しており、ゲーム内で利用できる特典アイテムが付属する。

○LEVEL-M7P5-R56X-RL5X-MABINOGI

LEVEL-M7P5-R56X-RL5X-MABINOGI

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：156,800円

○LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD

LEVEL-M77M-144F-SL4X-ARAD

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i5-14400F

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：194,800円

○LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW

LEVEL-15FX155-i7-PLSX-TW

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-13700H

メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ： 500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6

ディスプレイ：15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：184,800円