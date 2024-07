LAPONE Entertainment所属の3アーティスト JO1、INI、DXTEENによる合同ライブ<LAPOSTA 2024>のBlu-ray/DVDが、8月21日に発売決定した。<LAPOSTA 2024>は、2024年1月に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催。本作には、JO1、INI、DXTEENのメンバー総勢28名が、それぞれのグループのヒット曲はもちろん、お互いの人気曲のカバー、 3グループ初の合同楽曲 「LOVE ALL STAR」のパフォーマンスなどを含めた全38曲を収録する。

『LAPOSTA 2024』



発売日:2024年8月21日(水)形態数:2形態【Blu-ray(FC限定)・トールケース(透明/DVDサイズ)】価格:¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)【DVD(FC限定)・トールケース(透明/DVDサイズ)】価格:¥4,000 (税抜) / ¥4,400(税込)収録内容 ※全形態共通■ LAPOSTA 2024 1月21日 神奈川・Kアリーナ横浜公演を収録(DISC 1)00. Overture01. Trigger - JO102. First Flight - DXTEEN03. FANFARE - INI04. Unlimit - DXTEEN05. Brand New Day - DXTEEN06. Snowin' - DXTEEN07. BOMBARDA - INI08. DROP - INI09. SHADOW (INI ver.) - INI10. Move The Soul - JO111. Design - JO112. KungChiKiTa (JO1 ver.) - JO113. 10 THINGS - INI14. HERO - INI15. Sail Away - DXTEEN16. Dive - DXTEEN17. HIDEOUT - JO118. RadioVision - JO119. D.I.Y - REN, TAKUMI(JO1), HIROTO20. Dance Track - TAKERU, SHOGO, JIN, SHOTARO21. What Makes You Beautiful - RUKI, SHION, TAKUMI(INI), FENGFAN, AYUTA22. オレンジ - SHOSEI, MAME, MASAYA, KYOSUKE, NALU23. Breaking Champions - SKY, SHO, RIHITO, YUDAI, TAICHI, KEN24. 怪獣の花唄 - SYOYA, JUNKI, KEIGO, HIROMU, KOSHIN(DISC 2)25. SPECTRA - DXTEEN26. Dreaming Night - DXTEEN27. Password - JO128. MONSTAR - INI29. Venus - JO130. Your Key - JO131. WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント (JO1 ver.) - JO132. Calendar - DXTEEN33. Stars - DXTEEN34. Busterz - INI35. BAD BOYZ - INI36. TAG - INI37. Medley(La Pa Pa Pam, Dramatic, Next, SuperCali, Come Over, 無限大, Rocketeer) - JO1, INI, DXTEEN38. LOVE ALL STAR - JO1, INI, DXTEEN