BLACKPINK、映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』全国で応援上映会の開催が決定

■第1弾入場者特典は「フィルム風しおり」

8月8日より全国公開される映画『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』。このたび、全国のBLINK(ファンネーム)待望の『声出しOK!応援上映会』が、全国の劇場にて開催されることが決定した。

応援上映では、通常上映とは異なり映画館にペンライトなどのグッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子など、ライブ会場さながらに盛り上がることができる。

また、入場者特典第1弾も発表。8月8日~15日に配布予定の第1弾入場者特典は「フィルム風しおり」(全4種ランダム)。JISOO(ジス)、JENNIE(ジェニー)、ROSE(ロゼ/「E」はアキュートアクセント付きが正式表記)、LISA(リサ)の4人がそれぞれフィーチャーされた絵柄となる。

さらに、第2弾&第3弾入場者特典の配布も決定。配布スケジュールなどの詳細やチケットの購入については、公式サイトをチェックしよう。

イベント情報

「『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』声出しOK!応援上映会」

08/08(木)より全国の上映劇場にて

※上映時間、上映方式(2D、4DX、ScreenX、ULTRA 4DXなど)は劇場によって異なる

※08/08(木)は全劇場で応援上映あり

※08/09(金)以降の上映については劇場サイトまで

映画情報

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』

08/08(木)より全国ロードショー

出演:BLACKPINK(JISOO、JENNIE、ROSE、LISA)

制作:CJ 4DPLEX, ScreenX Studio

日本配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2024 YG ENTERTAINMENT INC. All Rights Reserved.

『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』作品サイト

https://bornpinkincinemas.jp

上映劇場の詳細はこちら

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=bornpinkincinemas

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/