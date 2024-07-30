BABYMETAL、MOMOMETALとMOAMETALの＜聖誕祭＞ライブ映像作品を配信開始
BABYMETALの映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』と「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」が、iTunesコンサートフィルムにてそれぞれ7月31日より配信をスタートする。
◆ BABYMETAL 画像
『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』は、自身最大規模のワールドツアーの日本凱旋公演であり、2024年第一弾アリーナ公演として横浜アリーナ2DAYSで開催されたライブの模様を収録。MOMOMETAL二十歳最後となる3月2日を＜20 NIGHT＞、誕生日当日となる3日を＜21 NIGHT＞と銘打ち、各日セットリストを変え、スペシャルな演出とともにステージを披露した。iTunesコンサートフィルムでは、内容の異なる2日間を2タイトルに分けて、全30曲を配信する。
■iTunesコンサートフィルム
▲『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "20 NIGHT"』
2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始
https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755526520?l=ja&ls=1
※7/31(水)AM0:00より有効
▲『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "21 NIGHT"』
2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始
https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755546643?l=ja&ls=1
※7/31(水)AM0:00より有効
▲『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』
2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始
https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755573782?l=ja&ls=1
※7/31(水)AM0:00より有効
■ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』
2024年8月23日(金)より全国ロードショー
監督：Hiroya Brian Nakano 出演：BABYMETAL
製作：アミューズ 協力：TOY'S FACTORY 配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
2024年／日本／カラー／©2024 Amuse Inc.
公式サイト：https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/
公式X：@BABYMETAL_film
▼チケット
■ムビチケ前売券
一般用(カード／オンライン／コンビニ) ￥2,700(税込)
THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット ￥5,400(税込)
■映画館販売
一般 ￥3,000(税込)
こども(3歳以上･中学生以下) ￥2,000(税込)
障がい者割引 ￥2,000(税込)
※特別興行の為、映画館の各種割引や、株主優待券等は使用できません。
※Dolby Atmos®版、Dolby Cinema®版をご鑑賞の場合は、追加料金が必要となる場合がございます。
【販売期間】
■ムビチケ前売券
一般用(カード／オンライン／コンビニ)：6月28日(金)10:00〜8月22日(木)23:59
※＜カード券＞映画館での販売は、各映画館のオープン時間から発売開始
THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット：6月27日(木)19:00〜8月22日(木)23:59
■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)
各映画館の販売開始タイミング(上映日の2〜3日前頃)
※映画館ごとに販売開始タイミングが異なりますので、ご来場予定の映画館WEBサイトにてご確認ください。
【販売場所】
■ムビチケ前売券(カード券)
一般用ムビチケカード
・上映劇場(一部を除く)
・メイジャー通販サイト：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M58429744143
・MOVIE WALKER STORE：https://goods.moviewalker.jp/items/87158194/?ref=official
■THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット ※数量限定
▶ A!SMART(アスマート)：https://www.asmart.jp/shop/babymetal
※THE ONEメンバー限定販売となります。
※数量限定のため予定販売数に達し次第、販売終了となります。
※8月11日(日)23:59までにご購入・入金いただきましたお客様には8月上旬より順次発送を開始し、8月19日(月)までに発送を完了いたします。8月11日(日)23:59以降にご購入・入金された場合は、8月23日(金)の公開日までの発送はお約束できません。予めご了承ください。詳細はA!SMART販売ページをご確認ください。
●トートバッグ仕様
サイズ
【本体】縦37cm 幅36cm マチ11cm
【持ち手】幅：2.5cm 長さ：56cm
素材：綿100%
■ムビチケ前売券(オンライン券)
▶ムビチケ：https://mvtk.jp/Film/086210
購入特典：オリジナルスマホ壁紙
ムビチケ前売券(オンライン券)を購入するともれなくプレゼント
■鑑賞特典
・ムビチケデジタルカード
ムビチケ前売券(オンライン券)を購入され映画をご鑑賞の方に、ポスタービジュアルと鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像をプレゼント
■ムビチケ前売券(コンビニ券)
▶ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal43/
▶ローソン、ミニストップ店内のマルチメディア端末「Loppi」
■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)
▶ 映画館のオンラインサイト、窓口、自動券売機
©2024 Amuse Inc.
■海外ライブ情報
08月20日(火) シンガポール / Capitol Theatre
https://www.sistic.com.sg/
▶＜Bring Me The Horizon Live Featuring BABYMETAL＞
08月21日(水) マレーシア・クアラルンプール / Sunway Lagoon
https://www.hitmanlive.com/events/bring-me-the-horizon-live-featuring-babymetal
▶＜SUMMER SONIC BANGKOK 2024＞
08月24日(土)〜25日(日) タイ・バンコク / IMPACT MUANG THONG THANI
https://www.summersonic.com/news/24-03-27/
▶＜NEXFEST 2024 - JAKARTA - INDONESIA＞
08月25日(日) ジャカルタ・インドネシア / CARNAVAL ANCOL
https://www.nexfestid.com/
▶＜KNOTFEST SÃO PAULO, BRASIL 2024＞
10月20日(日) ブラジル・サンパウロ / Allianz Parque
https://www.eventim.com.br/campaign/knotfestbrasil
▶＜KNOTFEST BUENOS AIRES, ARGENTINA 2024 ＞
10月26日(土) アルゼンチン・ブエノスアイレス / PARQUE DE LA CIUDAD
https://entradauno.com/
▶＜BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Peru＞
10月30日(水) ペルー・リマ／ANFITEATRO PARQUE DE LA EXPOSICIÓN
https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-babymetal-63472
▶＜KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024＞
11月2日(土) チリ・サンチアゴ / PARQUE DEL ESTADIO NACIONAL
https://www.puntoticket.com/
▶＜Slipknot's headline show＞
11月09日(土) メキシコ・メキシコシティ / Parque Bicentenario
■＜BABYMETAL US TOUR 2024＞
11月06日(水) ハリウッド フロリダ州／Hard Rock Hollywood
11月12日(火) シャーロット ノースカロライナ州／The Fillmore
11月13日(水) ローリー ノースカロライナ州／The Ritz
11月15日(金) ワシントン D.C. ／The Anthem
11月16日(土) リッチモンド バージニア州／The National
11月18日(月) ニューヨーク ニューヨーク州／Terminal 5
11月19日(火) ニューヨーク ニューヨーク州／Terminal 5
11月21日(木) ベスレヘム ペンシルベニア州／Wind Star Creek Event Center
11月23日(土) シンシナティ オハイオ州／Andrew J. Brady Music Center
11月24日(日) マディソン ウィスコンシン州／The Sylvee
11月26日(火) インディアナポリス インディアナ州／Egyptian Room
11月27日(水) デモイン アイオワ州／Vibrant
11月29日(金) オクラホマ・シティ オクラホマ州／Criterion Ballroom
11月30日(土) アルバカーキ ニューメキシコ州／Revel
12月03日(火) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
12月04日(水) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
12月05日(木) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
関連リンク
◆BABYMETAL オフィシャルTwitter
◆BABYMETAL オフィシャルInstagram
◆BABYMETAL オフィシャルTikTok
◆BABYMETAL オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43＞特設ページ