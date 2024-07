BABYMETALの映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』と「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」が、iTunesコンサートフィルムにてそれぞれ7月31日より配信をスタートする。『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』は、自身最大規模のワールドツアーの日本凱旋公演であり、2024年第一弾アリーナ公演として横浜アリーナ2DAYSで開催されたライブの模様を収録。MOMOMETAL二十歳最後となる3月2日を<20 NIGHT>、誕生日当日となる3日を<21 NIGHT>と銘打ち、各日セットリストを変え、スペシャルな演出とともにステージを披露した。iTunesコンサートフィルムでは、内容の異なる2日間を2タイトルに分けて、全30曲を配信する。

▲『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "20 NIGHT"』2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755526520?l=ja&ls=1※7/31(水)AM0:00より有効▲『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "21 NIGHT"』2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755546643?l=ja&ls=1※7/31(水)AM0:00より有効▲『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』2024年7月31日(水) iTunesコンサートフィルム配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755573782?l=ja&ls=1※7/31(水)AM0:00より有効

2024年8月23日(金)より全国ロードショー監督:Hiroya Brian Nakano 出演:BABYMETAL製作:アミューズ 協力:TOY'S FACTORY 配給:ライブ・ビューイング・ジャパン2024年/日本/カラー/©2024 Amuse Inc.公式サイト:https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/公式X:@BABYMETAL_film▼チケット■ムビチケ前売券一般用(カード/オンライン/コンビニ) ¥2,700(税込)THE ONE限定デザイン ムビチケカード&トートバッグセット ¥5,400(税込)■映画館販売一般 ¥3,000(税込)こども(3歳以上・中学生以下) ¥2,000(税込)障がい者割引 ¥2,000(税込)※特別興行の為、映画館の各種割引や、株主優待券等は使用できません。※Dolby Atmos®版、Dolby Cinema®版をご鑑賞の場合は、追加料金が必要となる場合がございます。【販売期間】■ムビチケ前売券一般用(カード/オンライン/コンビニ):6月28日(金)10:00〜8月22日(木)23:59※<カード券>映画館での販売は、各映画館のオープン時間から発売開始THE ONE限定デザイン ムビチケカード&トートバッグセット:6月27日(木)19:00〜8月22日(木)23:59■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)各映画館の販売開始タイミング(上映日の2〜3日前頃)※映画館ごとに販売開始タイミングが異なりますので、ご来場予定の映画館WEBサイトにてご確認ください。【販売場所】■ムビチケ前売券(カード券)一般用ムビチケカード・上映劇場(一部を除く)・メイジャー通販サイト:https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M58429744143・MOVIE WALKER STORE:https://goods.moviewalker.jp/items/87158194/?ref=official■THE ONE限定デザイン ムビチケカード&トートバッグセット ※数量限定▶ A!SMART(アスマート):https://www.asmart.jp/shop/babymetal※THE ONEメンバー限定販売となります。※数量限定のため予定販売数に達し次第、販売終了となります。※8月11日(日)23:59までにご購入・入金いただきましたお客様には8月上旬より順次発送を開始し、8月19日(月)までに発送を完了いたします。8月11日(日)23:59以降にご購入・入金された場合は、8月23日(金)の公開日までの発送はお約束できません。予めご了承ください。詳細はA!SMART販売ページをご確認ください。●トートバッグ仕様サイズ【本体】縦37cm 幅36cm マチ11cm【持ち手】幅:2.5cm 長さ:56cm素材:綿100%■ムビチケ前売券(オンライン券)▶ムビチケ:https://mvtk.jp/Film/086210購入特典:オリジナルスマホ壁紙ムビチケ前売券(オンライン券)を購入するともれなくプレゼント■鑑賞特典・ムビチケデジタルカードムビチケ前売券(オンライン券)を購入され映画をご鑑賞の方に、ポスタービジュアルと鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像をプレゼント■ムビチケ前売券(コンビニ券)▶ローソンチケット:https://l-tike.com/babymetal43/▶ローソン、ミニストップ店内のマルチメディア端末「Loppi」■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)▶ 映画館のオンラインサイト、窓口、自動券売機©2024 Amuse Inc.

■ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』

■海外ライブ情報



▶ヘッドラインショー開催決定08月20日(火) シンガポール / Capitol Theatrehttps://www.sistic.com.sg/▶<Bring Me The Horizon Live Featuring BABYMETAL>08月21日(水) マレーシア・クアラルンプール / Sunway Lagoonhttps://www.hitmanlive.com/events/bring-me-the-horizon-live-featuring-babymetal▶<SUMMER SONIC BANGKOK 2024>08月24日(土)〜25日(日) タイ・バンコク / IMPACT MUANG THONG THANIhttps://www.summersonic.com/news/24-03-27/▶<NEXFEST 2024 - JAKARTA - INDONESIA>08月25日(日) ジャカルタ・インドネシア / CARNAVAL ANCOLhttps://www.nexfestid.com/▶<KNOTFEST SÃO PAULO, BRASIL 2024>10月20日(日) ブラジル・サンパウロ / Allianz Parquehttps://www.eventim.com.br/campaign/knotfestbrasil▶<KNOTFEST BUENOS AIRES, ARGENTINA 2024 >10月26日(土) アルゼンチン・ブエノスアイレス / PARQUE DE LA CIUDADhttps://entradauno.com/▶<BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Peru>10月30日(水) ペルー・リマ/ANFITEATRO PARQUE DE LA EXPOSICIÓNhttps://www.joinnus.com/events/concerts/lima-babymetal-63472▶<KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024>11月2日(土) チリ・サンチアゴ / PARQUE DEL ESTADIO NACIONALhttps://www.puntoticket.com/▶<Slipknot's headline show>11月09日(土) メキシコ・メキシコシティ / Parque Bicentenario