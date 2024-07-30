■ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』



2024年8月23日(金)より全国ロードショー監督：Hiroya Brian Nakano 出演：BABYMETAL製作：アミューズ 協力：TOY'S FACTORY 配給：ライブ・ビューイング・ジャパン2024年／日本／カラー／©2024 Amuse Inc.公式サイト：https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/公式X：@BABYMETAL_film▼チケット■ムビチケ前売券一般用(カード／オンライン／コンビニ) ￥2,700(税込)THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット ￥5,400(税込)■映画館販売一般 ￥3,000(税込)こども(3歳以上･中学生以下) ￥2,000(税込)障がい者割引 ￥2,000(税込)※特別興行の為、映画館の各種割引や、株主優待券等は使用できません。※Dolby Atmos®版、Dolby Cinema®版をご鑑賞の場合は、追加料金が必要となる場合がございます。【販売期間】■ムビチケ前売券一般用(カード／オンライン／コンビニ)：6月28日(金)10:00〜8月22日(木)23:59※＜カード券＞映画館での販売は、各映画館のオープン時間から発売開始THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット：6月27日(木)19:00〜8月22日(木)23:59■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)各映画館の販売開始タイミング(上映日の2〜3日前頃)※映画館ごとに販売開始タイミングが異なりますので、ご来場予定の映画館WEBサイトにてご確認ください。【販売場所】■ムビチケ前売券(カード券)一般用ムビチケカード・上映劇場(一部を除く)・メイジャー通販サイト：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M58429744143・MOVIE WALKER STORE：https://goods.moviewalker.jp/items/87158194/?ref=official■THE ONE限定デザイン ムビチケカード＆トートバッグセット ※数量限定▶ A!SMART(アスマート)：https://www.asmart.jp/shop/babymetal※THE ONEメンバー限定販売となります。※数量限定のため予定販売数に達し次第、販売終了となります。※8月11日(日)23:59までにご購入・入金いただきましたお客様には8月上旬より順次発送を開始し、8月19日(月)までに発送を完了いたします。8月11日(日)23:59以降にご購入・入金された場合は、8月23日(金)の公開日までの発送はお約束できません。予めご了承ください。詳細はA!SMART販売ページをご確認ください。●トートバッグ仕様サイズ【本体】縦37cm 幅36cm マチ11cm【持ち手】幅：2.5cm 長さ：56cm素材：綿100%■ムビチケ前売券(オンライン券)▶ムビチケ：https://mvtk.jp/Film/086210購入特典：オリジナルスマホ壁紙ムビチケ前売券(オンライン券)を購入するともれなくプレゼント■鑑賞特典・ムビチケデジタルカードムビチケ前売券(オンライン券)を購入され映画をご鑑賞の方に、ポスタービジュアルと鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像をプレゼント■ムビチケ前売券(コンビニ券)▶ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal43/▶ローソン、ミニストップ店内のマルチメディア端末「Loppi」■映画館販売(公開日直前〜公開期間中)▶ 映画館のオンラインサイト、窓口、自動券売機©2024 Amuse Inc.