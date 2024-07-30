ディープ・パープル、3年ぶりのアルバムから3曲を先行配信
ディープ・パープルが3年ぶりとなるニューアルバム『=1』より、3曲を7月31日0時から先行配信する。
先行配信となるのは、アルバム『=1』より「Portable Door」「Pictures Of You「Lazy Sod」の3曲。ディープ・パープルらしさ溢れるロックの原点を提示した楽曲となっている。
『=1』
リリース日：2024年8月7日（水）
レーベル：METAL FRONTIER / KING RECORDS
予約：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46704
https://king-records.lnk.to/DP_equal1
※7/31（水）0時より先行配信開始
【初回プレス限定盤 三方背BOX仕様 Blu-ray付】
価格：￥6,600（税抜価格 ￥6,000）
品番：KICP−94075
三方背BOX＋ジュエル・ケース仕様
ジャケット・ステッカー封入
収録内容
［CD］
01．Show Me
02．A Bit On The Side
03．Sharp Shooter
04．Portable Door
05．Old-Fangled Thing
06．If I Were You
07．Pictures Of You
08．I'm Saying Nothin'
09．Lazy Sod
10．Now You're Talkin'
11．No Money To Burn
12．I'll Catch You
13．Bleeding Obvious
(Bonus track for Japan)
Smoke on the Water（live version）*
Strange Kind of Woman（live version）*
Uncommon Man（live version） *
When a Blind Man Cries（live version）*
*Mixed new versions from the new line up recorded in 2022 live.
［Blu-ray］
ドキュメンタリー映像（約55分）*日本語字幕付き
ミュージック・ビデオ3曲予定
【初回プレス限定盤 紙ジャケット仕様 DVD付】
価格：￥4,500（税抜価格 ￥4,091）
品番：KICP−94076
日本盤オリジナル紙ジャケット仕様
収録内容
［CD］
KICP-94075 CDと同内容
［DVD］
ドキュメンタリー映像（約55分）*日本語字幕付き
【通常盤】
定価：￥3,300（税抜価格￥3,000）
品番：KICP-4075
ジュエル・ケース仕様
収録内容
［CD］
KICP-94075 CDと同内容
■『=1』【初回プレス限定盤 三方背BOX仕様 Blu-ray付】
メーカー特典：オリジナルA4クリアファイル（ホワイト）
タワーレコードオリジナル特典：オリジナルA4クリアファイル（ブラック）
■『=1』【初回プレス限定盤 紙ジャケット仕様 DVD付】
メーカー特典：オリジナル紙コースター（ホワイト）
タワーレコードオリジナル特典：オリジナル紙コースター(ブラック)
メーカー特典対象店舗はこちら
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t15222/