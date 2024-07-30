Saucy Dogが、3月まで開催したアリーナツアーのファイナル公演の模様を10月2日（水）にリリースする。

2023年11月〜2024年3月にわたって開催されたSaucy Dog史上最大規模の全国9ヶ所15公演13万人以上動員した＜It Re:ARENA TOUR＞のファイナル公演、Kアリーナ横浜公演の模様の映像化だ。

ツアーファイナルのKアリーナ横浜公演は、2024年3月30日（土）31日（日）の2日間で4万人を動員し、Saucy Dogの単独ライブとしても最大のキャパシティとなった。

今作は、3月31日（日）の模様を完全収録。また特典映像として30日（土）のみ演奏された楽曲とツアードキュメント映像が収録される。バンドとしてスケールアップしたパフォーマンスや細部まで作り込まれた演出と変わらない親しみやすさを携えたアリーナ公演は必見だ。

早期予約キャンペーンとして対象店舗にて、8月18日（日）までに予約すれば、Kアリーナ横浜公演からセレクトされたLive音源CDが付く。また各店舗別の先着予約購入特典も決定した。

リリース情報

『Saucy Dog「It Re:ARENA TOUR」2024.3.31 Kアリーナ横浜』

【Blu-ray】
品番：AZXS-1054
価格：8,800円（tax in）
予約　https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_blu-ray
【DVD】
品番：AZBS-1084
価格：6,600円
予約　https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_dvd
＜収録内容＞
※Blu-ray,DVD共通
2024.3.31 Kアリーナ横浜公演
M1:魔法にかけられて
M2:マザーロード
M3:あぁ、もう。
M4:優しさに溢れた世界で
M5:雀ノ欠伸
M6:サマーデイドリーム
M7:シンデレラボーイ
M8:いつか
M9:魔法が解けたら
M10:へっぽこまん
M11:星になっても
M12:届かない
M13:リスポーン
M14:現在を生きるのだ。
M15:夢みるスーパーマン
M16:雷に打たれて
M17: ゴーストバスター
M18:バンドワゴンに乗って
M19:怪物たちよ
EN1:この長い旅の中で
EN2:そんだけ
EN3:グッバイ
2024.3.30 Kアリーナ横浜公演より
・sugar
・猫の背
・コンタクトケース
ドキュメント
※Blu-ray盤のみ
Photo Book(68P),特典映像

関連リンク

◆Saucy Dog オフィシャルサイト
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