Saucy Dog、＜It Re:ARENA TOUR＞ファイナル公演の映像作品を10/2リリース
Saucy Dogが、3月まで開催したアリーナツアーのファイナル公演の模様を10月2日（水）にリリースする。
2023年11月〜2024年3月にわたって開催されたSaucy Dog史上最大規模の全国9ヶ所15公演13万人以上動員した＜It Re:ARENA TOUR＞のファイナル公演、Kアリーナ横浜公演の模様の映像化だ。
ツアーファイナルのKアリーナ横浜公演は、2024年3月30日（土）31日（日）の2日間で4万人を動員し、Saucy Dogの単独ライブとしても最大のキャパシティとなった。
早期予約キャンペーンとして対象店舗にて、8月18日（日）までに予約すれば、Kアリーナ横浜公演からセレクトされたLive音源CDが付く。また各店舗別の先着予約購入特典も決定した。
リリース情報
【Blu-ray】
品番：AZXS-1054
価格：8,800円（tax in）
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_blu-ray
【DVD】
品番：AZBS-1084
価格：6,600円
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_dvd
＜収録内容＞
※Blu-ray,DVD共通
2024.3.31 Kアリーナ横浜公演
M1:魔法にかけられて
M2:マザーロード
M3:あぁ、もう。
M4:優しさに溢れた世界で
M5:雀ノ欠伸
M6:サマーデイドリーム
M7:シンデレラボーイ
M8:いつか
M9:魔法が解けたら
M10:へっぽこまん
M11:星になっても
M12:届かない
M13:リスポーン
M14:現在を生きるのだ。
M15:夢みるスーパーマン
M16:雷に打たれて
M17: ゴーストバスター
M18:バンドワゴンに乗って
M19:怪物たちよ
EN1:この長い旅の中で
EN2:そんだけ
EN3:グッバイ
2024.3.30 Kアリーナ横浜公演より
・sugar
・猫の背
・コンタクトケース
ドキュメント
※Blu-ray盤のみ
Photo Book(68P),特典映像
関連リンク
◆Saucy Dog オフィシャルX
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◆Saucy Dog オフィシャルYouTubeチャンネル