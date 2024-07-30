2024年7月31日(水) 発売配信リンク：https://lnk.to/mhib_ghosts_ec【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax▼CD収録内容01. 一母八花02. 鳩かもめ03. 悲劇のヒロイン04. 自由とヒステリー05. あかり06. 結婚しようよ07. 太陽08. ペガサス09. ぶっこむ.com10. 星に願いを11. 猫の耳12. 時代13. 思い出をかけぬけて▼DVD ※初回限定盤＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞2015.03.07＠新潟・上越EARTH・アフターアワー・赤信号で止まること・元彼氏として・18歳よ・教室とさよなら・まだ、ほどけて・夏が過ぎてく・白熱灯、焼ける朝・エゴイスト・ディアウェンディ・友達になりたい・マイハッピーウェディング・フロムナウオン・最近のこと・ドラマみたいだ・彼氏として・ふたり・声・優しさの行方・月に群雲・クリサンセマム・エゴイスト●チェーン店別特典・TOWER RECORDS：ラバーリング・HMV：缶バッジ・TSUTAYA：缶ミラー・楽天ブックス：リボンキーホルダー・Amazon：メガジャケ・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルミニメモ帳・その他EC / 一般店：B2告知ポスター

■『My Hair is Bad POP-UP STORE』



期間：8月9日(金)〜8月25日(日) ※17日間営業時間：11:00〜20:00場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F東京都渋谷区神宮前1-20-6※JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分取扱商品：商品ラインナップは後日発表入場無料※混雑状況により整理券を配布する場合がございます。【注意事項】※商品には購入制限がございます。商品により購入制限の数量は異なります。また、期間内でも商品が無くなり次第販売を終了いたします。※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。※ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。※商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。なお、お買い上げいただいた際のレシートが無い場合はお受けできません。※お支払いは現金とクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)。※クレジット決済端末のネットワーク状況により、クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)でのお支払いがご利用いただけない場合がございます。その際には、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合がございます。（問）ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター 0570-044-088