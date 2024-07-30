カザフスタンのチャリンキャニオンを訪ねて
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
【新華社アルマトイ7月30日】チャリンキャニオンはカザフスタン・アルマトイから東へ約200キロのチャリン国立公園にある峡谷で、約80キロの長さを持つ。米国の大峡谷になぞらえ、第二のグランドキャニオンと呼ばれている。
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）
チャリンキャニオンの景色。（7月13日撮影、アルマトイ＝新華社配信/邱汝泉）