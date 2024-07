東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセットを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセット

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

価格:2,200円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マロンとパンプキンクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセット。

ゴーストのかたちをしたパンに、パンプキンクリームや栗など秋らしい素材がたっぷりサンドされています。

クモの巣型のチョコレートやミッキーシェイプのマカロンなどトッピングにも注目。

別途400円でソフトドリンクを「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」に変更できます。

秋らしい味わいが楽しめるミッキーゴーストモチーフのサンドウィッチ!

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセットの紹介でした。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーゴーストモチーフ!ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセット appeared first on Dtimes.