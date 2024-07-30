最大72％OFF!! スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム サマーセール 開催！ 「サガ エメラルド ビヨンド」初セール！「バリアスデイライフ」「ロマンシング サガ3」が登場!!
スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズや「サガ」シリーズをはじめとするスマートフォン向けゲームを最大72％OFFで購入できる「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム サマーセール」を本日2024年7月30日より開始した。
「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム サマーセール」では、4月25日に発売された「サガ エメラルド ビヨンド」のスマートフォン版の初セールが行われるほか、「バリアスデイライフ」（61％OFF）や「ロマンシング サガ3」（72％OFF）など、スクウェア・エニックスのスマートフォンタイトルをお手頃価格で楽しめる。この機会をお見逃しなく。
【セール情報】
「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム サマーセール」
＜セール期間＞
2024年7月30日（火）〜2024年8月14日（水）
※タイトルによりセール期間が異なる場合あり。
※購入の際は、各ストアにて改めて価格を確認。
※App Store、Google Play以外のセール取り扱いは作品により異なる。詳細は各ストアを確認。
＜対象ストア＞
App Store、Google Play、Amazonアプリストア、SQUARE ENIX MARKET
【スクウェア・エニックスのゲームアプリ】
【スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム サマーセール対象作品＆価格一覧】
セール期間：2024年8月14日(水)まで
（通常価格⇒セール価格）
「サガ エメラルド ビヨンド」
App Store：7,480円⇒5,900円
Google Play：7,480円⇒5,900円
(C) SQUARE ENIX
「バリアスデイライフ」
App Store：3,400円⇒1,300円
Google Play：3,400円⇒1,300円
(C) SQUARE ENIX
「ロマンシング サガ3」
App Store：3,600円⇒1,000円
Google Play：3,600円⇒1,000円
(C) SQUARE ENIX, Planned & Developed by ArtePiazza, ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「ロマンシング サガ2」
App Store：2,400円⇒700円
Google Play：2,400円⇒700円
「サガ スカーレット グレイス 緋色の野望」
App Store：5,000円⇒1,500円
Google Play：5,000円⇒1,500円
「サガ フロンティア リマスター」
App Store：4,800円⇒2,400円
Google Play：4,800円⇒2,400円
「サ・ガ コレクション」
App Store：2,600円⇒1,300円
Google Play：2,600円⇒1,300円
「ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター」
App Store：5,400円⇒3,200円
Google Play：5,400円⇒3,200円
「聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-」
App Store：1,500円⇒750円
Google Play：1,500円⇒750円
Amazonアプリストア円⇒1,500円⇒750円
「聖剣伝説２」
App Store：1,200円⇒600円
Google Play：1,200円⇒600円
「聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ」
App Store：3,500円⇒1,700円
Google Play：3,500円⇒1,700円
「聖剣伝説 レジェンド オブ マナ」
App Store：3,600円⇒1,800円
Google Play：3,600円⇒1,800円
「ファイナルファンタジー」
App Store：1,800円⇒1,300円
Google Play：1,800円⇒1,300円
Amazonアプリストア円⇒1,800円⇒1,300円
「ファイナルファンタジーII」
App Store：1,800円⇒1,300円
Google Play：1,800円⇒1,300円
Amazonアプリストア円⇒1,800円⇒1,300円
「ファイナルファンタジーIII」
App Store：2,600円⇒2,000
Google Play：2,600円⇒2,000
Amazonアプリストア円⇒2,600円⇒2,000
「ファイナルファンタジーIV」
App Store：2,600円⇒2,000円
Google Play：2,600円⇒2,000円
Amazonアプリストア円⇒2,600円⇒2,000円
「ファイナルファンタジーV」
App Store：2,600円⇒2,000
Google Play：2,600円⇒2,000
Amazonアプリストア円⇒2,600円⇒2,000
「ファイナルファンタジーVI」
App Store：2,600円⇒2,000円
Google Play：2,600円⇒2,000円
Amazonアプリストア円⇒2,600円⇒2,000円
「ファイナルファンタジー I-VI バンドルセット」
App Store：10,000円⇒7,000円
「ファイナルファンタジーVII」
App Store：1,900円⇒1,000円
Google Play：1,900円⇒1,000円
「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」
App Store：2,600円⇒1,200円
Google Play：2,600円⇒1,200円
「ファイナルファンタジーIX」
App Store：2,600円⇒1,200円
Google Play：2,600円⇒1,200円
「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」
App Store：3,800円⇒1,900円
Google Play：3,800円⇒1,900円
「ファイナルファンタジーIII(3D REMAKE)」
App Store：2,400円⇒1,200円
App Store (iPad)円⇒2,400円⇒1,200円
Google Play：2,400円⇒1,200円
Amazonアプリストア円⇒2,400円⇒1,200円
SQUARE ENIX MARKET：2,400ポイント⇒1,200ポイント
「ファイナルファンタジーIV(3D REMAKE)」
App Store：2,400円⇒1,200円
Google Play：2,400円⇒1,200円
Amazonアプリストア円⇒2,400円⇒1,200円
SQUARE ENIX MARKET：2,400ポイント⇒1,200ポイント
「ファイナルファンタジーIV: ジ・アフターイヤーズ-月の帰還-」
App Store：2,400円⇒1,200円
Google Play：2,400円⇒1,200円
SQUARE ENIX MARKET：2,400ポイント⇒1,200ポイント
「ファイナルファンタジー レジェンズ 光と闇の戦士」
App Store：2,000円⇒1,000円
Google Play：2,000円⇒1,000円
SQUARE ENIX MARKET：2,000ポイント⇒1,000ポイント
「ファイナルファンタジー レジェンズII 時空ノ水晶」
App Store：2,400円⇒1,200円
Google Play：2,400円⇒1,200円
「ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争」
App Store：1,900円⇒900円
App Store (iPad)円⇒2,200円⇒1,100円
Google Play：1,900円⇒900円
SQUARE ENIX MARKET：1,900ポイント⇒900ポイント
「クロノ・トリガー（アップグレード版）」
App Store：1,600円⇒800円
Google Play：1,600円⇒800円
Amazonアプリストア円⇒1,600円⇒800円
SQUARE ENIX MARKET：1,600ポイント⇒800ポイント
「アクトレイザー・ルネサンス」通常価格（税込） セール価格
App Store：3,200円⇒1,600円
Google Play：3,200円⇒1,600円
「ラスト レムナント リマスタード」
Google Play：3,900円⇒1,900円
「ヴァルキリープロファイル」
App Store：2,600円⇒1,300円
Google Play：2,600円⇒1,300円
「半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!」
App Store：3,000円⇒1,500円
Google Play：3,000円⇒1,500円
「ケイオスリングスIII」
App Store：3,800円⇒1,900円
Google Play：3,800円⇒1,900円
SQUARE ENIX MARKET：3,800ポイント⇒1,900ポイント
「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
App Store：1,900円⇒1,100円
Google Play：1,900円⇒1,100円
「春ゆきてレトロチカ」
App Store：3,000円⇒1,500円
Google Play：3,000円⇒1,500円
「Voice of Cards ドラゴンの島」
App Store：1,900円⇒1,300円
Google Play：1,900円⇒1,300円
SQUARE ENIX MARKET：1,900ポイント⇒1,300ポイント
「Voice of Cards できそこないの巫女」
App Store：1,900円⇒1,300円
Google Play：1,900円⇒1,300円
SQUARE ENIX MARKET：1,900ポイント⇒1,300ポイント
「Voice of Cards 囚われの魔物」
App Store：1,900円⇒1,300円
Google Play：1,900円⇒1,300円
SQUARE ENIX MARKET：1,900ポイント⇒1,300ポイント
タイトルによっては、機種別にセール価格が変わっているものもあり。確認の上購入。
※ストアの価格更新に時間がかかる場合あり。
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