BABYMETALが、先日7月10日(水)に発売したMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブを収録した横浜アリーナ2DAYS公演の映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』と、2019年7月にMOAMETALの聖誕の地・名古屋(ポートメッセなごや)で行われたMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブの映像作品『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』を、それぞれiTunesコンサートフィルムで7月31日(水)より配信開始することを発表した。

『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』は、BABYMETALの自身最大規模のワールドツアーの日本凱旋公演として、今年最初のアリーナ公演として開催された2DAYS公演の模様を収録。MOMOMETAL二十歳最後となる3月2日(土)を「20 NIGHT』、誕生日当日となる3日(日)を「21 NIGHT」と銘打ち、各日セットリストが異なる規格外でスペシャルな演出とともに熱狂ライブを披露している。iTunesコンサートフィルムでは、内容の異なる2日間を2タイトルに分けて、全30曲を配信。また、『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』は、BABYMETALの二十歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、BABYMETALの歴史に刻まれた記念すべきライブの映像作品となっている。<リリース情報>BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "20 NIGHT"iTunesコンサートフィルム7月31日(水)配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755526520?l=ja&ls=1BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND - MM "21 NIGHT"iTunesコンサートフィルム7月31日(水)配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755546643?l=ja&ls=1BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -iTunesコンサートフィルム7月31日(水)配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1755573782?l=ja&ls=1BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com