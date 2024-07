¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBOYNEXTDOOR¡ØKCON LA 2024¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¡×

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■まだアメリカで本格的な活動を展開する前にもかかわらず、多くの観客がグループ名を連呼!

BOYNEXTDOORが7月26日・27日(現地時間)の2日間、米・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された『KCON LA2024』に出演した。

1日目の公演は、デビュー曲「One and Only」で爽やかにライブをスタート。「Earth, Wind & Fire」「But Sometimes」など、アルバムタイトル曲を立て続けに披露した。

この日、スペシャルMCを務めたJAEHYUNとWOONHAKは、英語でスムーズな進行を披露し、電光掲示板に映ったファンの名前を一つひとつ呼びながら会場を盛り上げ、観客とコミュニケーションを繰り広げた。

2日目の公演では「One and Only」「OUR」「So let’s go see the stars」「Earth, Wind & Fire」「Serenade」を選曲し、愉快で愛らしいパフォーマンスを披露。彼らの情熱溢れるライブステージに、観客は熱い歓声で応えた。

メンバーたちの名前と顔が描かれた服を着たファンたちが客席はいっぱい。ライブが始まると会場は青いペンライトの波でうねり始める。まだアメリカで本格的な活動を展開する前にもかかわらず、多くの観客がグループ名を連呼し、急速に上昇している彼らのグローバル人気を実感させた。

さらに、ライブの他に「ミート・アンド・グリート」にも参加。ファンとゲームしたり、トークしたりする時間を過ごした。

また『KCON LA 2024』と連携して開催された、中小企業製品販促展である『K-COLLECTION with KCON LA 2024』の広報大使にも抜擢。様々なブースを訪問するなど、活発な広報活動も展開された。

2日連続で『KCON LA 2024』のステージに登場したBOYNEXTDOORは「デビュー前にMV撮影をしにロサンゼルスに来たことがあるが、ここに再び来て公演をするとは本当に夢のようだ。僕たちが与えるエネルギーをたくさんもらって、BOYNEXTDOORにハマってほしい」と感想を述べた。

BOYNEXTDOORは、8月18日に日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2024』に参加。こちらも要チェックだ。

(P)&(C) KOZ Entertainment.

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

SINGLE「AND,」

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp