¹Åç¡¢²¬ÅÄÌÀ¾æ¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¡ª¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡ ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö93¡×
¡¡¹Åç¤Ï30Æü¡¢°éÀ®¤Î²¬ÅÄÌÀ¾æÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö93¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏÂçºå¾¦¶ÈÂç¤«¤é2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢12¾¡5ÇÔ¤È¼«¿È½é¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï30Æü¡¢°éÀ®¤Î²¬ÅÄÌÀ¾æÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö93¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏÂçºå¾¦¶ÈÂç¤«¤é2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢12¾¡5ÇÔ¤È¼«¿È½é¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£