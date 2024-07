建設業に特化したお悩み解決！ワイノット「大規模修繕工事の窓口(R)」

ワイノットは、建設業に特化した全40商標をリース展開しています。

ワイノット「大規模修繕工事の窓口(R)」

今回建設業の各種お悩みを相談できる「窓口(R)」シリーズにおいて、第1弾「左官の窓口(R)」、第2弾「土木工事の窓口(R)」、第3弾「コンクリート工事の窓口(R)」に続き、第4弾として不動産オーナーが抱える様々な問題を解決する「大規模修繕工事の窓口(R)」を開設しました。

■商標について

他社からの模倣や悪用から守り、高品質な技術・商品を提供する企業として価値を高め、競合他社と差別化するための「商標」は、企業にとって販売やマーケティング活動に重要な役割を果たします。

同社では、建設業に特化した全40商標を登録しているため、安心安全に利用できます。

■同社が展開する建設業特化型「商標」リースの活用によるブランディング事業について

全40ライセンスをリース提供中です。

○窓口(R)シリーズ

・左官の窓口・土木工事の窓口・コンクリート工事の窓口 他

○110番・119番シリーズ

・左官110番・左官119番・土間110番・土間119番 他

○狭小地からの不動産活用・建築コンサルティング

○M&A事業など

■「窓口(R)」シリーズについて

第1弾「左官の窓口(R)」

https://www.kawamura-1.co.jp/sakan-no-madoguchi/

第2弾「土木工事の窓口(R)」

https://openstylee.co.jp/doboku-no-madoguchi/

第3弾「コンクリート工事の窓口(R)」

https://kawamura-1.co.jp/concrete-no-madoguchi/

第4弾「大規模修繕工事の窓口(R)」

