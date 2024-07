東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役に。

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2024年9月1日より“ディズニー・ハロウィーン2024”のスペシャルメニューを提供!

前期・後期で異なるメニューが楽しめます☆

【前期】“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセット

提供期間:2024年9月1日〜2024年9月30日

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

サンドウィッチ&オードヴル・サツマイモとレモンのムース・イカとアボカドのマリネ・ポークパティとドライフルーツのバーガー・きのことスカモルツァチーズのタルトレット・鴨のロースト リンゴとナッツのサルサ・黒キヌアと帆立貝のマリネ・バターナッツスクワッシュのクリームスープスコーン・プレーンスコーン・ピーカンナッツスコーンパスタ・フェットチーネ 桜海老とホウレン草の海老クリームソースデザート・かぼちゃモンブランとキャラメルクレームブリュレ ミュスカルージュソルベコーヒー または 紅茶

・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。

・同じ種類のみおかわり無料です。(種類を変更する場合は別途料金が発生します。)

黒やオレンジ、紫色のハロウィーンらしい彩りのスペシャルセット。

デザートはミッキーゴーストとミニーゴーストがモチーフになっています。

3段になったティースタンドではセイボリーやスコーンを盛り合わせ。

スコーンはゴーストとコウモリの形になっています☆

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※2024年8月1日(木)13:00より受付を承ります。

※なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2024年8月1日(木)13:00以降、宿泊予約(バケーションパッケージ、客室のみ)成立後、予約・購入履歴からもご予約いただけます。

【前期】“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

提供期間:2024年9月1日〜2024年9月30日

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

写真左:〜キャンディーベリーBoo!〜

ミルク、ストロベリーピュレ、カシスシロップ、ストロベリーホイップクリーム、クッキー、チョコレート

写真右:〜プディングBoo!〜

豆乳、コーヒーリキッド、キャラメルシロップ、カスタードプリン、ホイップクリーム、クッキー、チョコレート

2024年9月1日から9月30日までの期間、2種類のスペシャルドリンクが登場!

写真左の「〜キャンディーベリーBoo!〜」は、ストロベリーやカシスを使った、ピンク色のキャンディのようなドリンク。

写真右の「〜プディングBoo!〜」は、カスタードプリンを使ったスイーツのようなドリンク。

コーヒーリキッドとキャラメルシロップを使い、ほろ苦さが味わいのアクセントになっています。

どちらもミッキーの耳のようなクッキーがかわいい☆

【後期】“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセット

提供期間:2024年10月1日〜2024年11月7日

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

サンドウィッチ&オードヴル・紫芋と黒豆のムース・イカとセミドライトマトのカクテル・スモークサーモンとポテトサラダのトルティーヤ・リンゴとクリームチーズのタルトレット・鮪の柚子風味マリネ ポン酢ジュレ・パテ・ド・カンパーニュ バルサミコゼリー添え・ごぼうとポワローのスープスコーン・ラズベリースコーン・マロンスコーンパスタ・ルマコーニ かぼちゃとサルシッチャのラグーデザート・タルト・タタン ローズ風味のミックスベリーソルベコーヒー または 紅茶

・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。

・同じ種類のみおかわり無料です。(種類を変更する場合は別途料金が発生します。)

「フック船長」のデザートプレートが目を引くスペシャルセット。

タルト・タタンが「フック船長」の鈎のように大胆に盛り付けられています。

ティースタンドで提供されるサンドウィッチ&オードヴル、スコーンもハロウィーンらしい妖しい彩りになって登場。

スコーンはミッキーモチーフとバラモチーフの2種類で、ちょっとダークなお茶会気分で楽しめます。

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※2024年8月1日(木)13:00より受付を承ります。

※なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2024年8月1日(木)13:00以降、宿泊予約(バケーションパッケージ、客室のみ)成立後、予約・購入履歴からもご予約いただけます。

【後期】“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

提供期間:2024年10月1日〜2024年11月7日

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

写真左:〜ウィング・オブ・ザ・ドラゴン〜

アップルジュース、キウイピュレ、キウイソース、ストロベリーシロップ、バタフライピーシロップ、ソーダ、ストロベリーホイップクリーム、マラスキーノチェリー、チョコレート

写真右:〜ミニー・ミスティーク〜

グレープジュース、ストロベリーピュレ、カシスシロップ、ソーダ、ストロベリーホイップクリーム、チョコレート、銀粉

2024年10月1日から11月7日までの期間も2種類のスペシャルドリンクが登場。

写真左の「〜ウィング・オブ・ザ・ドラゴン〜」は、ドラゴンの翼という名付けられたドリンク。

グリーンからレッドのグラデーションが妖艶な美しさを放ちます。

写真右の「〜ミニー・ミスティーク〜」は、「ミニーマウス」をモチーフにしたドリンク。

ベリーの味わいのドリンクにストロベリーホイップがたっぷり!

前期・後期で異なるメニューが楽しめる!

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした。

© Disney

