¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ä¡¦¥Ê¥«¥à¥é¤¬Å»¤¦°áÁõ¤Ë½É¤ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥µ¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¥Õ¥§¡¼¥ë

創造的な情熱、大胆さ、自己超越への見事なオマージュであるアヤ・ナカムラのパフォーマンスは、パリ2024オリンピック開会式の重要な瞬間のひとつとなりました。アヤ・ナカムラは、60人の共和国親衛隊音楽隊と36人のフランス陸軍合唱団とともに、自身の象徴的な楽曲である”Pookie”と”Djadja”からなるメドレーを披露し、ルーブル美術館とフランス学士院を結ぶポン デ ザール橋は、自由という名のもとに、時代、文化、伝統と現代が出会うユニークな橋として、これまで以上に象徴的な存在となりました。

アヤ・ナカムラは、マリア・グラツィア・キウリによるディオール2024-2025年秋冬オートクチュール コレクションで披露されたシルエットのひとつを再解釈した、エクスクルーシブなアンサンブルを纏い華麗に登場しました。コルセットとショートパンツを組み合わせたアシンメトリーなドレスには、メゾン ル マリエの職人がひとつひとつ手作業で刺繍した金色のフェザーがあしらわれ、ダンサーの衣装にもあしらわれました。それはまさに、パリのオートクチュール発祥の地、モンテーニュ通り30番地にあるディオールとそのアトリエが大切にしてきた卓越性とエレガンスを讃える、素晴らしい集合体だったと言えるでしょう。