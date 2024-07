【「FINAL FANTASY XIV 黄金のレガシー」7.05パッチノート】7月30日 公開

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」の7.05パッチノートを7月30日に公開した。

今回更新された7.05パッチノートでは、新たなレイドダンジョン「至天の座アルカディア零式:ライトヘビー級」や新コンテンツ「宝物庫 セノーテ・ジャジャグラル」が実装。そのほか、アラガントームストーン:天道が追加される。

また、パッチ7.01から引き続きプレーヤーのフィードバックをもとに、遊びやすさの向上を目的とした調整と全体的な火力バランスの見直された。今回の調整では「一部ジョブの弱体化ではなく、他のジョブの強化によってバランスを調整する」という方針を採用したとこと。

