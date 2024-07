【「POP UP PARADE」5商品】7月30日より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE」5商品を7月30日より予約受付を開始した。

今回「POP UP PARADE ナビ」再販分、「POP UP PARADE 岸辺露伴」、「POP UP PARADE 五条悟 懐玉・玉折 Ver.」、「POP UP PARADE 夏油傑 懐玉・玉折 Ver.」、「POP UP PARADE 苗木誠」がラインナップしている。

POP UP PARADE ナビ(再販分)

11月 発売予定

価格:4,800円

本商品は「PERSONA5 the Animation」の心の怪盗団の「ナビ」をフィギュア化。劇中の衣装が再現され、頭部のゴーグルやスーツの模様など丁寧に造形されている。

POP UP PARADE 岸辺露伴

2025年1月 発売予定

価格:5,500円

本商品は「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」に登場するマンガ家「岸部露伴」をフィギュア化。スタイリッシュなポージングに迫力ある表情などが造形されている。

POP UP PARADE 五条悟 懐玉・玉折 Ver.

2025年2月 発売予定

価格:5,500円

本商品は「呪術廻戦」より呪術高専の制服姿の「五条悟」をフィギュア化。サングラスの奥に除く瞳やクールな表情も丁寧に造形されている。

POP UP PARADE 夏油傑 懐玉・玉折 Ver.

2025年2月 発売予定

価格:5,500円

本商品は「呪術廻戦」より呪術高専の制服姿の「夏油傑」をフィギュア化。涼しげな表情とダボっとしたズボンの造形など細かく再現されている。

POP UP PARADE 苗木誠

2025年2月 発売予定

価格:4,800円

本商品は「ダンガンロンパ1・2 Reload」の主人公「苗木誠」をフィギュア化。ゲーム内のパーカーに制服を羽織ったスタイルが再現されている。

(C)ATLUS (C)SEGA/PERSONA5 the Animation Project

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。