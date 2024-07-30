ËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæ¤â3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÀïÎÏ³°¡É¡¡NPBºÇÂ®166¥¥í¤â¡Ä¸µµð¿Í½õ¤Ã¿Í¤ò½±¤¦¶ì¶
¸µµð¿Í¥Ó¥¨¥¤¥é¤ÏD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇËÉ¸æÎ¨2.87¤âDFA¤Ë
¡¡¸µµð¿Í¤Î¥Á¥¢¥´¡¦¥Ó¥¨¥¤¥éÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÄêÃå¤Ø¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï11»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.87¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤ò³°¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡ÊDFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Ó¥¨¥¤¥é¤Ï3¡¢4Æü¡ÊÆ±4¡¢5Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÏ¢Åê¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£·×2²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï11»î¹çÅÐÈÄ¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡£15²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ14Ã¥»°¿¶¡¢9»Íµå¡¢WHIP1.28¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¤·¤¿201¥»¥ó¥Áº¸ÏÓAJ¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÊÆÉüµ¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢16ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨5.64¡£5·î20Æü¤Ë40¿ÍÏÈ¤ò³°¤ì¤ÆDFA¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±25Æü¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÐÈÄ¡£1½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆ¤ÓDFA¤È¤Ê¤ê¡¢6·î6Æü¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¤¥Á¥Ë¥Á¥¤¥Á¥¼¥ó¤Í¡ª¡¡¥¢¥¥é¥á¥Ê¥¤¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄêÃå¤Ø¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÍèÅª¤ÊNPBÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì´ü°ì²ñ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜµå³¦ºÇÂ®166¥¥í¤ò¸Ø¤ë¹äÏÓ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë