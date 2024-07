BOYNEXTDOORが7月26日および27日(現地時間)の2日間、米国ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された<KCON LA2024>に出演した。初日公演はデビュー曲「One and Only」で爽やかにライブをスタート。「Earth, Wind & Fire」「But Sometimes」などアルバムタイトル曲を立て続けに披露した。 この日、スペシャルMCを務めたJAEHYUNとWOONHAKは英語でスムーズに進行し、電光掲示板に映ったファンの名前を一つ一つ呼びながら会場を盛り上げ、観客とコミュニケーションを繰り広げた。

2日目の公演では「One and Only」「OUR」「So let's go see the stars」「Earth, Wind & Fire」「Serenade」を選曲、愉快で愛らしいパフォーマンスを披露した。 彼らの情熱あふれるライブステージに、メンバーの名前と顔が描かれた服を着た多くのファンが熱い歓声で応え、会場は青いペンライトの波でうねっていた。まだアメリカでの本格的活動を展開する前にもかかわらず、多くの観客がグループ名を連呼するなど、急速に上昇している彼らのグローバルな人気を実感させた。ライブの他にもBOYNEXTDOORは“ミート アンド グリート”に参加。ファンとゲームやトークをしたことに加え、 <KCON LA 2024>との連携開催による中小企業製品販促展<K-COLLECTION with KCON LA 2024>の広報大使に抜擢された彼らは、様々なブースを訪問するなど活発な広報活動を繰り広げた。2日連続で「KCON LA 2024」のステージに登場したBOYNEXTDOORは、同イベントについてこう語った。「デビュー前にミュージックビデオ撮影をしにロサンゼルスに来たことがあるが、ここに再び来て公演をするとは本当に夢のようだ。 僕たちが与えるエネルギーをたくさんもらって、BOYNEXTDOORにハマってほしい」BOYNEXTDOORは9月のカムバックを前に、アルバム準備を行っている。さらには、8月18日にZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで開催される日本最大級の音楽フェスティバル<SUMMER SONIC 2024>に参加することが決定している。