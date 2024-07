「1:Re 〜FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影〜」

今年もさいたまアリーナでの3DAYS公演(8月10日(土)〜12日(月)開催)が熱い注目を集めている「BATTLE OF TOKYO」シリーズ。THE RAMPAGEやFANTASTICSが名を連ねる"Jr.EXILE世代"の4グループに加え、"NEO EXILE世代"の4グループが参戦する今回の「BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE」は、かつてない盛り上がりを見せており、8月7日(水)にリリースされる同名アルバムにも期待が集中している。

その収録楽曲であり、FANTASTICSが後輩である7⼈組ダンス&ボーカルグループ・KID PHENOMENONとコラボレーションした新曲「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」のMVが解禁されると早くも話題に。そのMV撮影の裏側に完全密着した「1:Re 〜FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影〜」が7月30日(火)にMUSIC ON! TVにてオンエアされる。

FANTASTICSとKID PHENOMENONがコラボした新曲MVの撮影に密着

「1:Re(ファーストリアクション)」は、アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、その瞬間を記録するドキュメンタリー。岩田剛典のソロ初となるアリーナツアーに密着した第1回に続き、今回はKID PHENOMENONとの"はじめて"のコラボ楽曲のMV撮影に臨むFANTASTICSのメンバーにカメラを向ける。

2019年より始動した「BATTLE OF TOKYO」(以降、『BOT』)シリーズは、Jr.EXILE世代を中心に現実世界とは別次元のパラレルワールド"未来都市・超東京"で新たな物語を紡ぎ出すエンタテインメント。毎回、様々なテーマでアーティスト同士がコラボし、楽曲を作り上げており、今回は"VERSUS"をテーマに、世代の異なるグループ同士の競演が実現した。

FANTASTICS

KID PHENOMENON

「異世界を感じさせる『BOT』は衣装やメイクもいつものMVよりこだわっていて、このプロジェクトでしか表現できない"僕ら"がある」と佐藤大樹が語るように、ゴージャスな衣装に着替えたFANTASTICSのメンバーたちが、現実と非現実を往来する壮大なセットに足を踏み入れる瞬間からカメラは密着していく。

初めての顔合わせに緊張の色が隠せない平均年齢17歳のKID PHENOMENONのメンバーたちを見て、「可愛いね、KID。めちゃくちゃいい子たち」と笑みを浮かべる八木勇征と瀬口黎弥。2019年の第1弾アルバム「BATTLE OF TOKYO 〜ENTER THE Jr.EXILE〜」で、自身がGENARATIONSと初めてコラボした楽曲「Supersonic」の時のことを振り返りながら、先輩という立場になった戸惑いを率直に明かす。

「1:Re 〜FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影〜」

"VERSUS"がテーマとなる今回のMVは、"現実と非現実""昼と夜"が混ざり合った世界が舞台で、FANTASTICSとKID PHENOMENON扮するチームも時空の歪みによって交わるという物語が展開。2組のメンバーがそれぞれペアになって踊るダンスバトルパートも満載で、16歳の鈴木瑠偉と、"17歳差ペア"を組む世界は、「(FANTASTICSの)"お兄ちゃん"なところが見れますよ」とアピール。撮影直前、後輩たちの緊張を解こうと積極的に声をかけていく兄貴分な素顔も次々と飛び出していく。

KID PHENOMENONのメンバーから質問を受けた中島颯太も、三代目J SOUL BROTHERSの登坂広臣や今市隆二から聞いたという"LDHのボーカルライン"に受け継がれるアドバイスを伝授し、「思ってるより長くゆっくり踊っても見栄え的に大丈夫」と、優しく声をかける。後輩たちの様々な質問に耳を傾け、具体的な言葉で分かりやすく答える様子からは、パフォーマンスに対するストイックな姿勢や誠実な人柄が垣間見える。

「1:Re 〜FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影〜」

早朝に始まり、夕暮れのマジックアワーでのクライマックスまで、実に12時間を超す長丁場となった撮影の合間にはマッサージをしたり、ふざけ合ったりと、メンバー間の仲睦まじいオフショットも満載で、両グループの多彩な一面を楽しむことができる今回の「1:Re(ファーストリアクション)」。番組の最後には「TurquoiseSun & PinkPurpleMoon」のMVももちろん収録されており、撮影に懸ける思いや裏側を知ってから見ると、また一味違った感動を味わえるはずだ。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

1:Re 〜FANTASTICS meets コラボミュージックビデオ撮影〜

放送日時:2024年7月30日(火)22:30〜、8月9日(金)0:00〜

FANTASTICS特集

放送日時:2024年8月7日(水)23:30〜

チャンネル:MUSIC ON! TV(エムオン!)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ