カプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」が11月より発売。ネコとB-12がミニチュアフィギュアで登場
【Stray ミニチュアフィギュア】
11月 発売予定
価格：未定
11月 発売予定
価格：未定
ハピネットは、カプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」を11月に発売する。価格は未定。種類は4種類。
本商品はアドベンチャーゲーム「Stray」の主人公のネコと相棒のドローン「B-12」をミニチュアフィギュア化したもの。
ネコは歩き、伸び、座りがあり、ゲーム内のアクションが再現され、「B-12」はボールチェーン付きでバッグなどにつけることができる。
#Stray ミニチュアフィギュアがカプセルトイで登場🎉- ハピネットゲームズ（Happinet GAMES） (@happinet_game) July 30, 2024
ゲーム内で見られるネコのポーズをフィギュアで再現🐈
相棒のB-12もラインナップ😻
2024年11月に全国のカプセルトイ売り場で販売予定🙌
お楽しみに！ pic.twitter.com/qKMEflgoDh
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