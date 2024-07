【Stray ミニチュアフィギュア】11月 発売予定価格:未定

ハピネットは、カプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」を11月に発売する。価格は未定。種類は4種類。

本商品はアドベンチャーゲーム「Stray」の主人公のネコと相棒のドローン「B-12」をミニチュアフィギュア化したもの。

ネコは歩き、伸び、座りがあり、ゲーム内のアクションが再現され、「B-12」はボールチェーン付きでバッグなどにつけることができる。

(C) 2022-24 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.