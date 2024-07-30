【Stray ミニチュアフィギュア】
11月 発売予定
価格：未定

　ハピネットは、カプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」を11月に発売する。価格は未定。種類は4種類。

　本商品はアドベンチャーゲーム「Stray」の主人公のネコと相棒のドローン「B-12」をミニチュアフィギュア化したもの。

　ネコは歩き、伸び、座りがあり、ゲーム内のアクションが再現され、「B-12」はボールチェーン付きでバッグなどにつけることができる。

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