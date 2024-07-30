STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£··î£²£¹ÆüÌë¤«¤é£³£°ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤¬¥´¥ßÈ¢¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Èª¤ò¹Ó¤é¤¹Èï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½»Âð¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¯£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡£

£²£¹Æü¸á¸å£±£°»þÈ¾¤´¤í»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»Þ¹¬Ä®¹¬Ä®¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£

ÉÕ¶á¤Ë½»¤àÃËÀ­¤¬¡¢ÂÎÄ¹£±¡¥£µ¥áー¥È¥ë¤«¤é£²¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ£±Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Ï¤ª¤è¤½£²£°£°¥áー¥È¥ëÀè¤Î¿å»º²Ã¹©¾ìÉÕ¶á¤Ç»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï£²£¹ÆüÄ«¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿µû¤Î»Ä³¼¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÊÉÕ¶á¤Ë½»¤à¿Í¡Ë¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶á¤¯¤Ë²Ã¹©¾ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥µ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×

¼þÊÕ¤Ç¤Ï£··î£²£¶Æü¤Ë¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤¬½ÐË×¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÅöËãÄ®¤Ç¤â£³£°Æü¸áÁ°£µ»þÈ¾¤´¤í¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Èª£²¤«½ê¤Ç¥¯¥Þ¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤·¤¿Èï³²¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï²£Éý£±£³¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¤¬¤¢¤ê¡¢¾®¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä®¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈª¤Î¶á¤¯¤ËÈ¢æ«¤òÀßÃÖ¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£