¡ÚÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Û²á¾ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡ÖNO SERVICE HOTEL¡×¤Î2ÅïÌÜ¤¬ËÜ½ê¸ãºÊ¶¶±ØÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó

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[caption id="attachment_1179465" align="aligncenter" width="597"] ¡ÖNO SERVICE HOTEL azumabashi¡×2³¬Éô²°[/caption]
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◼︎NO SERVICE HOTEL azumabashi
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◼︎NO SERVICE HOTEL kotobuki
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