明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・商業動態統計（速報値）

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費動向調査

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，山パン<2212>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，旭化成<3407>，積水化<4204>，武田<4502>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，特殊陶<5334>，京都ＦＧ<5844>，豊田織<6201>，日立<6501>，三菱電<6503>，エプソン<6724>，パナＨＤ<6752>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田通商<8015>，住友商<8053>，りそなＨＤ<8308>，みずほＦＧ<8411>，京成<9009>，ＪＲ東日本<9020>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，東電ＨＤ<9501>，中部電<9502>，九州電<9508>，東ガス<9531>ほか

※東証スタンダード上場：Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ<220A>

※海外企業決算発表：ボーイング，クアルコム，メタプラットフォームズ，アーム・ホールディングスほか



出所：MINKABU PRESS