TOMORROW X TOGETHER、初の公式キャラクターを8月1日リリース
TOMORROW X TOGETHERが8月1日、公式キャラクターをリリースする。メンバーの公式キャラクターを披露するのは今回が初のことだ。
◆TOMORROW X TOGETHER (トゥモロー バイ トゥギャザー) 動画 / 画像
各キャラクターのデザインはTOMORROW X TOGETHERが自ら描いたスケッチから始まるなど、メンバーはキャラクター開発段階から積極的に参加。見た目だけでなくキャラクターの名前、性格、好みなど全般にメンバーの意見が反映されている。
「僕が作ったキャラクターなので、僕をより反映できるようにした」とは、その映像でメンバーたちが伝えた言葉だ。 「パーカーが好きという点や、人見知りという点も、僕と似ている」、「MOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)の皆さんからフェネックやアヒルに似ているとよく言われる。それが混ざり合ってうまく具現化されている」とデザインについて話している。
また、「気を許せる友達のようなキャラクターになってほしい」という言葉から推察されるように、今回のキャラクターは「MOAといつでもどこでも一緒にいる、一番の友達」という役割を果たすもの。 TOMORROW X TOGETHERは8月1日0時、キャラクターローンチングを皮切りに多様な形のコンテンツとプロジェクトを披露していく。
TOMORROW X TOGETHERは日本4大ドームツアー＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」IN JAPAN＞を開催中だ。東京ドーム、京セラドーム大阪公演を盛況裏に終えた彼らは、8月4日および5日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14日および15日にみずほPayPayドーム福岡公演を開催する。
■＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR “ACT : PROMISE” IN JAPAN＞
7月10日(水) 東京ドーム
open15:00 / start17:00
7月11日(木) 東京ドーム
open15:00 / start17:00
【大阪】
7月27日(土) 京セラドーム大阪
open15:00 / start17:00
7月28日(日) 京セラドーム大阪
open13:00 / start15:00
【愛知】
8月4日(日) バンテリンドーム ナゴヤ
open14:00 / start16:00
8月5日(月) バンテリンドーム ナゴヤ
open16:00 / start18:00
【福岡】
9月14日(土) みずほPayPayドーム福岡
open15:00 / start17:00
9月15日(日) みずほPayPayドーム福岡
open13:00 / start15:00
詳細：https://txt-official.jp/news/detail.php?nid=deaTyMbHNe4=
■Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN』
予約開始日：2024年6月3日(月)12:00
予約リンク：https://txt.lnk.to/asm_jpPR
▲初回限定盤(Blu-ray)
【初回限定盤(Blu-ray)】TYXT-19034 13,200円(税込)
・三方背ハードカバーケース (194mm×144mm×30.5mm)
・フォトブック52P [初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (188mm×140mm)
・デジパック (188mm×140mm×17mm)
・3 Discs
・ポスター1枚 [初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (562mm x 279.5mm)
・メンバー別クリアフォトカード5枚セット (54mm×85.5mm)
・メンバー別フォトカード5枚セット[初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (178mm×127mm)
▼DISC 1
2023.04.19 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA
▼DISC 2
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
▼DISC 3
Making of ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA
▲初回限定盤(DVD)
【初回限定盤(DVD)】TYBT-19040 12,100円(税込)
・三方背ハードカバーケース (194mm×144mm×30.5mm)
・フォトブック52P [初回限定盤(DVD)Ver.] (188mm×140mm)
・デジパック (188mm×140mm×17mm)
・3 Discs
・ポスター1枚 [初回限定盤(DVD)Ver.] (562mm x 279.5mm)
・クリアステッカー 1枚 (188mm×140mm)
・メンバー別フォトカード5枚セット [初回限定盤(DVD)Ver.] (178mm×127mm)
▼DISC 1
2023.04.19 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA
▼DISC 2
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
▼DISC 3
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA [ENCORE]＋
Making of ＜ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA
▲通常盤・初回プレス(Blu-ray)
【通常盤・初回プレス(Blu-ray)】
TYXT-19036/7 8,800円(税込)
・フォトブック24P [通常盤(Blu-ray)Ver.] (180mm x 120mm)
・2 Discs
・メンバー別フォトカード1枚ランダム封入 (全5種) [通常盤(Blu-ray)Ver.] (127mm×89mm)
▼DISC 1
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
▼DISC 2
Making of ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
▲通常盤・初回プレス(DVD)
【通常盤・初回プレス(DVD)】
・フォトブック24P [通常盤(DVD)Ver.] (180mm x 120mm)
・2 Discs
・メンバー別フォトカード1枚ランダム封入 (全5種) [通常盤(DVD)Ver.] (127mm×89mm)
TYBT-19042/3 6,600円(税込)
▼DISC 1
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
▼DISC 2
2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA [ENCORE]＋
Making of ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
アスペクト：NTSC / 16:9 WIDE SCREEN / COLOR
音声：DIGITAL STEREO
REGION：ALL
Making of ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKAには日本語テロップ付
※各形態のフォトブック、ポスター、メンバー別フォトカードの内容(絵柄)は異なります。
※ポスターは折りたたんだ状態で封入します。
※【通常盤】Blu-ray と【通常盤】DVDのメンバー別フォトカードは初回プレス分のみ封入します。
【Blu-ray／DVD収録内容】
■2023.04.19 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA
5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]
Can’t We Just Leave The Monster Alive?
Drama [Japanese Ver.]
No Rules
Cat & Dog
9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver.]
We Lost The Summer
Can’t You See Me? (世界が燃えてしまった夜、僕たちは...) [Japanese Ver.]
0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]
LO$ER=LO♡ER
Dear Sputnik
Magic
Opening Sequence
Anti-Romantic
Eternally
Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]
Tinnitus (Wanna be a rock)
Devil by the Window
Angel Or Devil [Japanese Ver.]
Ice Cream
Happy Fools (TOMORROW X TOGETHER Ver.)
Sugar Rush Ride
〈ENCORE〉
Farewell, Neverland
Blue Spring
Our Summer
■2023.07.02 ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA
5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]
Can’t We Just Leave The Monster Alive?
Drama [Japanese Ver.]
No Rules
Cat & Dog
9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver.]
We Lost The Summer
Can’t You See Me? (世界が燃えてしまった夜、僕たちは...) [Japanese Ver.]
0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]
LO$ER=LO♡ER
Dear Sputnik
Force
Magic
Opening Sequence
ひとりの夜 (Hitori no Yoru)
君じゃない誰かの愛し方 (Ring)
Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]
Tinnitus (Wanna be a rock)
Devil by the Window
Angel Or Devil [Japanese Ver.]
Ice Cream
Happy Fools (TOMORROW X TOGETHER Ver.)
Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]
〈ENCORE〉
Farewell, Neverland
Blue Spring
紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)
Our Summer
Ito
■店舗別購入特典
下記対象店舗にて、映像商品『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : SWEET MIRAGE＞ IN JAPAN』のいずれか1枚をご購入いただいたお客様に各店舗オリジナル特典を1つ差し上げます。
▼対象店舗
・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN : ５カットフォト(サイズ：180×65mm) 1枚
・UNIVERSAL MUSIC STORE : フォトカード5枚セット
・TOWER RECORDS : クリアファイル(サイズ : A5)5種のうちランダム1種
・HMV : ステッカー(サイズ : 50×90mm) 5種のうちランダム1種
・Amazon.co.jp : ビジュアルシート(サイズ : 275×195mm) 5種のうちランダム1種
・楽天ブックス : クリアファイル(サイズ : A4)
・セブンネット : スマホスタンド(サイズ : W133×H135mm)
・ネオ・ウイング/CDJAPAN：大判ブロマイド(サイズ : 203×305mm)
・TSUTAYA RECORDS : ポスター(サイズ : A2)
・その他一般店共通特典 : ポストカード
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。
※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。
※特典の絵柄は全て異なります。絵柄は後日お知らせいたします。
（問）TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPANカスタマーセンター
https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
関連リンク
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