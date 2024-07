東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にエンパイア・グリルで提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役に。

東京ディズニーシーではカボチャのデコレーションに囲まれ楽しくにぎやかな昼と、霧が立ち込め音楽も一変するどこか不思議で妖しげな夜、異なる雰囲気のハロウィーンを体験できます。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」では、2024年9月1日より“ディズニー・ハロウィーン2024”のスペシャルメニューを提供!

“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・クラブミートのポップオーバーサンド・プルドポークのミニタコス・マグロと焼き茄子のピュレ・生ハムとプルーンのコンポート・イワシとキノコのマリネ・バターナッツスクワッシュのムースサラダ・ライスサラダ・グリーンサラダ・キヌアのサラダスープ:ムール貝とポテトのトマトクリームチャウダー(別途900円)メイン:メインをひとつお選びください・天元豚のグリル・水郷赤鶏のスパイシーグリル・カマスのハーブグリル・ビーフサーロインのグリル(別途2,000円)・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)デザート・マロンクリームのヴァシュラン ラズベリーソルベとともに

かわいいゴーストのデザートがついた「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ」

彩り鮮やかな食材を使ったアペタイザーの数々はスタンドで提供されます。

メインは「水郷赤鶏のスパイシーグリル」や「カマスのハーブグリル」など肉・魚料理から好きなものを1品選択可能。

別途追加料金でビーフサーロインのグリル(別途2,000円)、エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)をチョイスするkともできます。

デザートは「ロンクリームのヴァシュラン ラズベリーソルベとともに」

お菓子と一緒のゴーストが、かわいらしい見た目のプレートです!

「“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ランチ」にはオリジナルチャームが付属。

帽子をかぶってほうきに乗ったゴーストがかわいい!

“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ディナー

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュアペタイザー:アペタイザーをひとつお選びください・サーモンのティラディート アボカドとガルバンゾのフムス・ポークのナッツクラスト グリル野菜のチョップドサラダ エシャロットバルサミコソース・ジャークシュリンプと帆立貝のガーリックソテー カリビアンライス(別途1,000円)・鴨もも肉のコンフィ トルティーヤのミガスをアクセントに トリュフのスライスを散らして(別途1,500円)スープ:フリホーレスとキヌアのスープ ソフトシェルクラブのフリッター添えメイン:メインをひとつお選びください・ビーフサーロインのグリル・ビーフテンダーロインのグリル・ラムチャップのグリル・シーフードプラッター・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途2,000円)・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)デザート・ブドウを纏ったフロマージュブランクリームと赤い果実のシブースト アプリコットソルベとともにコーヒー または 紅茶

ハロウィーンらしい色彩でまとめられたディナーコース。

アペタイザーは4種から、メインディッシュは6種から選ぶことができ、お好みで組み合わせて楽しめます。

追加料金でより豪華なディナーにすることも☆

デザートはプレートの中央におしゃれに盛り付けられたシブースト。

パークを満喫するゴーストがかわいい☆

“ディズニー・ハロウィーン”エンパイア・グリル・ディナーはオリジナルチャームつき。

ゴーストが何かを見つけて震えている、かわいいチャームです。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

みかんジュース、ジンジャーエール、紫芋シロップ、バニラシロップ、モヒートグリーンゼリー、オレンジ、チョコレート、砂糖、ミント、金粉

カボチャのようなオレンジ色が鮮やかな“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク。

ランチ、ディナーの両時間帯で提供されます。

みかんジュースとジンジャーエールに、紫芋シロップとバニラシロップを入れて濃厚な味わいに。

モヒートグリーンゼリーが爽やかさをプラスします。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンクには、オリジナルコースターつき。

イヤーハットをかぶったりランタンを持ったりしてハロウィーンを楽しむミッキーゴーストとミニーゴーストのデザインです。

ハロウィーンらしい彩りを散りばめた、ミッキーゴーストのチャーム付きのコースメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーゴーストのチャーム付き!ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.