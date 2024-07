持ち込みの桜貝で受注製作！Lino Drops Kamakura

鎌倉・由比ヶ浜で拾った桜貝を使って、作家が一つひとつ手仕事でしあげる桜貝アクセサリー専門店「Lino Drops Kamakura(リノドロップス鎌倉)」では、持ち込みの桜貝で受注製作するオーダーサービスを2024年8月1日にリニューアルします。

Lino Drops Kamakura

所在地 : 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-12-29

定休日 : 水曜日

営業時間: 10:30〜17:30

URL :

https://www.linodropskamakura.com/

1日3組限定の完全予約制です。

鎌倉の由比ヶ浜は、日本の中でも、桜貝が拾える名所のひとつ。

おだやかな潮風を感じながら、鎌倉の海辺を歩いていると、ふいに目にとまる淡いピンク色の貝があります。

桜の花びらのように、ほんのり色づいた、透明感のある美しさ。

とても軽くて、薄くて、そっと優しく触れないとこわれてしまいそうな繊細なもの。

それが、“幸運を運ぶ貝”といわれる、桜貝です。

私たち、Lino Drops Kamakuraでは、鎌倉の由比ヶ浜で拾った天然の桜貝をつかって、毎日の暮らしに寄り添うアクセサリーをつくっています。

着色料や漂白剤は一切使いません。

桜貝本来の美しい色を引き出すために、自分たちで編み出した独自の製法で、手間ひまをかけて丁寧につくりあげます。

こだわりの樹脂で加工するので、長く愛用できます。

ひとつとして同じ桜貝はなく、すべてが一点もののアクセサリーです。

今回リニューアルしたのは、お手持ちの桜貝でつくれるオーダーアクセサリー制作のサービスです。

大切な家族から贈られた桜貝や、昔拾った思い出の桜貝など、みなさまのお手元にある桜貝で、世界でたったひとつのアクセサリーをつくることができます。

桜貝を思い出とともに、身につけられる一品に。

自身用はもちろん、大切な方への贈りものにもとても喜ばれます。

恋人や友人との鎌倉散策で、由比ヶ浜で桜貝を拾ってから、オーダーでご来店することも、記憶にのこる体験になります。

■サービス概要

お手持ちの桜貝をお預かりして、同店デザインのネックレスやピアス・イヤリングなどを制作します。

・1日3組限定、完全予約制。

予約は公式サイト、またはお電話にて受け付けています。

・全40種類ほどの豊富なカタログから、アクセサリーのデザインを選べます

・専門のスタッフが桜貝の状態を確認しながら、制作に適したデザインを提案します

・仕上がりに3か月ほどかかります

