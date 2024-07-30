ローソン、無料券･半額券が計260万枚当たる“ローソンアプリで毎週チャレンジW”7月30日から8月26日まで
ローソンは7月30日から、抽選で無料券や半額券が当たる“毎週チャレンジW”キャンペーンを開催している。
キャンペーン参加にはローソンアプリ、ローソンIDでログインが必要。キャンペーン期間は8月26日23時59分まで。「ローソンストア100」は対象外。
【関連記事】ローソン「うまい東北!六大祭りフェア」東北6県で「米沢牛コロッケサンド」など8品発売〈ローソン“毎週チャレンジW”概要〉
“毎週チャレンジW”は、ローソンアプリで4週にわたって開催し、無料券は計200万枚、半額券は計60万枚当たる。1人あたり毎週、無料券･半額券を1回ずつ、期間中合計で8回挑戦できる。
“ローソンアプリで毎週チャレンジW”
無料券･半額券は、対象商品1点に使用でき、持ち帰り限定。軽減税率の対象商品はイートイン利用時、標準税率(10%)が適用され、この場合、無料券と半額券は税率8%での販売価格相当額の値引となり、差額を支払う形となる。
◆1週目(7月30日〜8月5日)
1週目は、無料券「ブラックサンダー(税込38円)」50万枚、半額券「からあげクン 124円引クーポン」15万枚が当たる。「からあげクン」は、レギュラー、レッド、北海道チーズ、さわやかレモン味のいずれか1個。クーポン利用期間は8月12日23時59分まで。
ローソン“毎週チャレンジW”「ブラックサンダー」「からあげクン」
【関連記事】ファミマ、沖縄県産パイナップル果汁57%使用「とろける食感 ぎゅっとパイナップル」7月30日発売
◆2週目(8月6日〜8月12日)
2週目は、無料券「おやつカルパス(税込12円)」50万枚、半額券「ウチカフェ ミルクワッフルコーン 150円引クーポン」15万枚が当たる。クーポン利用期間は8月19日23時59分まで。
ローソン“毎週チャレンジW”「おやつカルパス」「ウチカフェ ミルクワッフルコーン」
◆3週目(8月13日〜8月19日)
3週目は、無料券「チュッパチャプス(税込48円)」50万枚、半額券「ウチカフェ どらもっち(あんこ&ホイップ)96円引クーポン」15万枚が当たる。クーポン利用期間は8月26日23時59分まで。
ローソン“毎週チャレンジW”「チュッパチャプス」「ウチカフェ どらもっち(あんこ&ホイップ)」
【関連記事】ローソン「ウマ娘」クリアファイル先着プレゼント8月20日から、マグネットシート付『きのこの山』『たけのこの里』販売も
◆4週目(8月20日〜8月26日)
4週目は、無料券「カットよっちゃん15g 54円引クーポン」50万枚、半額券「マチカフェ カフェラテMアイス 124円引クーポン」15万枚が当たる。クーポン利用期間は9月2日23時59分まで。
ローソン“毎週チャレンジW”「カットよっちゃん15g」「マチカフェ カフェラテMアイス」
ローソン“毎週チャレンジW”応募方法
■ローソン 公式サイト内「抽選で無料券や半額券が当たる!ローソンアプリで毎週チャレンジW!」