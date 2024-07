技術グループ 武内 直人登壇！ヤクモ「免震とは何か？地震対策を検討する上でのポイント徹底解説」

ヤクモは、2024年8月29日(木)にウェビナー「免震とは何か?地震対策を検討する上でのポイント徹底解説」を開催します。

開催日時: 2024年8月29日(木)15:00〜15:45

開催形式: オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費 : 無料

申込み : 以下のURLよりお申し込みください

URL :

https://ma.yacmo.co.jp/webinar-202408

注意事項: ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

・同業他社さまのご参加はご遠慮いただいています

地震から重要な設備や施設、製品を守るためにはどのような対策が必要か、どのような製品があるのか、地震対策のひとつである“免震”について、振動・地震対策のエンジニアリング企業として60年の実績がある同社の技術者が徹底解説をします。

■このような方にオススメ

・地震対策の必要性を感じているが、具体的な方法がわからない方

・地震対策、特に免震について興味がある方

・免震装置、免震床の導入を検討しているが、選び方に迷っている方

■登壇者プロフィール

ヤクモ

第1事業部 技術グループ

武内 直人(たけうち なおひと)

青山学院大学 理工学部卒

【略歴】

免震デバイス、免震床の設計・開発(シミュレーション・振動台試験・モデリング)に携わり、実施設計から現場導入までを一貫して担当。

現在では免震技術者の育成、新製品開発のリーダーとして従事。

