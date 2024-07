女優・谷 花音登壇！東京ウィメンズプラザ「女子中高生向け 女子大学生との座談会」

東京ウィメンズプラザでは、2024年度から新しく、女子中高生が進路や職業選択等の悩みを相談・共有できる場として、大学生との座談会を開催します。

東京ウィメンズプラザ「女子中高生向け 女子大学生との座談会」

●日時 :令和6年8月23日(金曜日)13:00〜16:30

●開催場所:東京ウィメンズプラザ(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67)

●主催 :東京都生活文化スポーツ局

●申込期間:令和6年6月24日(月曜日)〜8月8日(木曜日)

当日は、様々な学部の現役女子大学生によるパネルディスカッションや、少人数グループでの座談会を通じて、参加者が将来の進路を考えるきっかけづくりを目指します。

また、女優・谷 花音 さんをゲストに迎え、将来を見据えた進路選択や独自の勉強方法などが話されます。

詳細:

https://twp-zadankai.metro.tokyo.lg.jp/

■内容

13:00〜13:30 基調講演「私の高校生活」

▽登壇者:女優 谷 花音 さん

13:30〜14:30 パネルディスカッション「私たちの進路選択」(60分)

受験状況、現在の大学生活・勉強・将来設計等をセキララに語ります。

▽登壇者:様々な学部から現役女子大学(院)生4名

14:50〜16:30 座談会(100分)

小グループごとに大学生が入り、参加者の疑問や悩みに答えます。

※複数のグループで話せるようにローテーションを実施します。

▽女子中高生200名×女子大学生50名

■ゲスト

女優 谷 花音 さん

2004年5月4日生まれ、埼玉県出身。

2011年、ドラマ『名前をなくした女神』で、名演技を披露し注目を集め、子役時代からテレビドラマ・映画・CMなど幅広く活躍。

一般受験を経て、2023年からは大学生となり、英語科教員免許取得を目標に外国語を学べる学部へ進学。

2024年20歳を迎えた。

去年まで高校生だった彼女だからこそ語れる、受験勉強での悩みや乗り越え方、学生生活のリアルについて話されます。

