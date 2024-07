シュワちゃんの配信を応援！エム・ジー・ケイ「シュワちゃんの配信やっていくどー!!味」

エム・ジー・ケイは、アニメ「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」のシュワちゃんの配信を応援したいという妄想を形にした「シュワちゃんの配信やっていくどー!!味」(清涼飲料水)を販売中です。

エム・ジー・ケイ「シュワちゃんの配信やっていくどー!!味」

■「シュワちゃんの配信やっていくどー!!味」

※画像は開発中のものです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。

【商品の特徴】

シュワちゃんの配信を応援するときに一緒に飲みたい!という妄想を商品化しました。

ウコンエキス入りで、ノンカフェインです。

作品を見ながら本品を飲むのがおすすめです。

【価格】

●同社オンラインショップ

・10本セット 5,400円(税込・送料別途:地域別)

【VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた】

配信切り忘れから始まる、VTuberたちのコメディを描いた大人気ライトノベルのTVアニメ化

■権利表記: (C) 七斗七・塩かずのこ/KADOKAWA/「ぶいでん」製作委員会

(C) NN, S/ K/ VLP

※「生ホイップは飲み物(R)」はターボスイッチの登録商標(第6535719号)です。

