クルマの資産価値をイメージ出来る新機能！カーセブンデジフィールド『未来価格予想』

カーセブンデジフィールド『未来価格予想』

インスマートシステムはクルマの買取販売FCの“カーセブン”グループだけではなく、同業・競合他社にも広く利用されており、導入社数は1,200社を超えています。

◆「未来価格予想機能」について

同社のSaaSプラットフォームに、待望の未来価格予想機能が追加されました。

この新機能は、クルマの現在の概算価格と未来の参考価格を比較いただくことにより、クルマの資産価値をイメージ出来るグラフとなります。

未来価格予想機能は、過去の取引実績データをもとに機械学習を行い、クルマの資産価値をイメージ出来るグラフにてユーザー様に視覚的にクルマの代替提案が可能となります。

