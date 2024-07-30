¡ØSLAM DUNK¡Ù°æ¾åÍºÉ§¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ØÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤Ç¥¨¡¼¥ë¡¡¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¦ÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤¬´¶¼Õ
ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢ÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¡¢3.267ÅÀº¹¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿åÄ»¼÷»× ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¡²è¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Ê¤É¤Îºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§¤µ¤ó¤«¤éÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÄ»¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö°æ¾åÍºÉ§¤µ¤ó¤«¤éTEAM JAPAN¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¡È¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¡É¡¡ËÍ¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤ÈºùÌÚ²ÖÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤ÎÌ¾¥¼¥ê¥Õ¡Ö¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¶¥µ»¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£