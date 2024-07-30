¡È¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥¹¥È¡É¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡¦¿·¿Í¥¢¥Ê°ÂÊ¡ÂÀÏº¡Ö¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤ë¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ ¡ÈÃå´ãÅÀ¤¬¥×¥í¡ÉSNSÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/30¡Û¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦°ÂÊ¡ÂÀÏº¡Ê¤ä¤¹¤Õ¤¯¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¥¢¥Ê¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥¹¥È¡É¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡¦°ÂÊ¡ÂÀÏº¥¢¥Ê¡¢¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¤Ë2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï6·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò½éÅê¹Æ¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªUTY ¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÊ¡ÂÀÏº¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¢¡£¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë³×·¤»Ñ¤Î°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤¬¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆ°²è¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö´°àú¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜ¶È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡ÖÂç·¿¿·¿ÍÅÐ¾ì¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤â´°àú¡×¡Ö¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä¡¢Creepy Nuts¤ÎÏÃÂê¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤ÏÂç³Øºß³Ø»þ¤Ï¶¥µ»¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¡Ö¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½µ4¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¡£¸µ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃµ»¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Î¥³¥³¤É¤³¡©¡Ê¼Ì¿¿°ìËç¤Ç¤É¤Î¾ì½ê¤«Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï7·î28Æü¡¢Instagram¤Ë¡Ö½é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡©¼þ¤ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢»±¤â¤µ¤µ¤º¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æ±ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â¨¶½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃå´ãÅÀ¤¬¥×¥í¡×¡Ö¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö±«¤¬Àã¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥¨¥ë¥µ¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ¾¥¨¥ê¥¢¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥¹¥È¡É¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡¦°ÂÊ¡ÂÀÏº¥¢¥Ê¡¢¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¢¡¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡¦°ÂÊ¡ÂÀÏº¥¢¥Ê¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¤Ë2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï6·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò½éÅê¹Æ¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªUTY ¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÊ¡ÂÀÏº¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¢¡£¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä¡¢Creepy Nuts¤ÎÏÃÂê¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤ÏÂç³Øºß³Ø»þ¤Ï¶¥µ»¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¡Ö¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½µ4¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¡£¸µ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃµ»¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Î¥³¥³¤É¤³¡©¡Ê¼Ì¿¿°ìËç¤Ç¤É¤Î¾ì½ê¤«Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡È¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥¹¥È¡É°ÂÊ¡ÂÀÏº¥¢¥Ê¤ÎInstagramÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¤Þ¤¿¡¢°ÂÊ¡¥¢¥Ê¤Ï7·î28Æü¡¢Instagram¤Ë¡Ö½é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡©¼þ¤ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢»±¤â¤µ¤µ¤º¤ËÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æ±ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â¨¶½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃå´ãÅÀ¤¬¥×¥í¡×¡Ö¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö±«¤¬Àã¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥¨¥ë¥µ¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ¾¥¨¥ê¥¢¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û