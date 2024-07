LUN8、3rdミニアルバム「AWAKENING」ハイライトメドレーを公開…タイトル曲のパフォーマンスの一部も披露

LUN8が「AWAKENING」の自由なエネルギーを予告した。彼らは29日午後、公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて、3rdミニアルバム「AWAKENING」のハイライトメドレーを公開した。ハイライトメドレーにはタイトル曲「WHIP」をはじめ、「Ride」「DELULU」「Love Trailer」「Life is A Movie」の一部が盛り込まれている。また、「WHIP」のパフォーマンスの一部も一緒に公開され、注目を集めた。

タイトル曲「WHIP」は、彼らの爽やかなボーカルととジャージクラブリズム、ファンキーなベースが調和したサビで夏にぴったりな清涼感を与える。「Whip it up whip it up. Let's make some noise」「Can't nobody make us stop. どこでも思いっきりRidingあの空の上に」「Raise your hands up and fly high」という自由なライドが連想される歌詞も季節感を感じさせる。また、彼らは新しい世界に目覚めるよう両手の間から顔を見せたり、両腕を斜めに精一杯伸ばすなど、エネルギッシュなパフォーマンスで「WHIP」のフルバージョンとステージへの関心を高めた。この他にも、アーバンヒップホップ感性の「Ride」、トラップビートと新鮮なサウンドが際立つ「DELULU」、青春の青いときめきを歌った「Love Trailer」、映画よりロマンチックな現実を描いた「Life is A Movie」のクセになるハイライトが公開され、期待を高めた。これと共に、LUN8の8人のメンバーが雨の降る夜、それぞれ練習室に向かう動線に沿って行くユニークな展開、モノクロとカラーを行き来する演出に続き、映像の最後に一人一人の顔を映し、映画のような没入感を与えた。自由な青春のエネルギーで今夏を盛り上げるLUN8の3rdミニアルバム「AWAKENING」は、8月14日午後6時にリリースされる。