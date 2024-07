バンダイスピリッツは、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「S.H.MonsterArts SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年2月発送予定。2025年2月発送予定「S.H.MonsterArts SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE」(11,000円)

「怪獣(モンスター)」にフィーチャーしたアクションフィギュアシリーズ「S.H.MonsterArts」より、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』に登場する「SUKO(スーコ)」と「MOTHRA (2024)」がセットになって登場する。劇中の資料をもとに完全新規造形で立体化した「SUKO」は、全高約70mmのサイズに可動機構を内蔵しており「SUKO」らしいポージングをさせることが可能だ。豊かな表情を再現できる「SUKO用交換用頭部パーツ」も付属しており、「SUKO用台座一式」を使用すれば安定した形でディスプレイができる。「MOTHRA(2024)」は、劇中の資料をもとに『ゴジラ×コング 新たなる帝国』でのカラーリングになって登場。光り輝くイメージを再現しており、専用台座を使用することで空を羽ばたくイメージでのディスプレイが可能となる。そのほかボーナスパーツとして、差し歯となった犬歯を再現した「KONG用交換用頭部パーツ」が付属。別売りの「S.H.MonsterArts KONG FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE (2024)」に使用することで咆哮するシーンを再現することができる。(C)2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary