伊豆見香苗がイラストを手掛ける！＃GIFの伊豆見『天才！！ヒマつぶしドリル』

『#GIFの伊豆見(伊豆見香苗)』がイラストを手掛ける『天才!!ヒマつぶしドリル』がシリーズ累計発行部数30万部を突破しました。

『#GIFの伊豆見(伊豆見香苗)』がイラストを手掛ける『天才!!ヒマつぶしドリル』がシリーズ累計発行部数30万部を突破。

それを記念して、キャラクター達が激しく動くLINEスタンプが販売中!

年間1万部売れたら大ヒットとされる参考書・ドリルの業界。

その中で、『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル』シリーズは、創刊から2年3か月(2022年4月〜2024年7月)で累計発行部数30万部を突破しました。

この本の元となっているのは、著者の田邉亨先生が運営するりんご塾の教材です。

りんご塾は算数オリンピックの金メダリストを7年連続(2016年〜2023年大会、コロナ禍で20年は大会が中止)で輩出している、いま話題の塾。

頭を使い、飽きさせない問題の数々が、子どもたちの才能を伸ばしてくれます。

掲載されている問題数は100問とたっぷりですが、「どんどん解いてしまってあっという間に終わらせていました」という読者からの声をたくさんもらっています。

イラストを担当しているのは伊豆見香苗氏。

伊豆見氏は、動くLINEスタンプの「えっびっ」などが有名な新進気鋭の若手イラストレーターです。

単純に問題が並ぶのではなく、伊豆見氏のイラストで形作られる物語の世界観に沿って出題されるのがこの本の面白いところ。

シリーズのどの本でもオリジナルのキャラクターが20体以上描きおろしで生み出され、巻末にはそのキャラたちの紹介文も掲載されています。

その世界観は“一度読むとハマってしまう”という人が続出しています。

■調子に乗って、激しく動くLINEスタンプもリリース!

キャラクターが大人気の本シリーズ。

主人公のヒーとマーは、調子に乗って食べ過ぎたり踊ったりするのが特徴です。

30万部突破を記念して制作チームも調子に乗り、今回『激しく』動くLINEスタンプをリリースしました。

伊豆見香苗氏が今回描きおろした24点のGIFスタンプは、キャラクターたちの生意気さやシュールさはそのままに、日常使いがしやすいコメントが添えられています。

激しく動きまくるスタンプは「#GIFの伊豆見」として活動する同氏の本領発揮!これがあれば家族や友だちとのコミュニケーションも盛り上がること間違いなしです!

たくさんの“ヒマチャンス”がある夏休み。

書籍の『天才!!ヒマつぶしドリル』と、ラインスタンプを、ぜひ試してみてください!!

■スタンプ概要

・タイトル : 天才!!ヒマつぶしドリル

・販売価格 : 100コイン(税込250円)

・種類 : 全24種

・スタンプ販売ページURL:

https://line.me/S/sticker/27317328

■商品概要

『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル やさしめ』

『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル ちょっとやさしめ』

『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル ふつう』

『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル ちょいムズ』

『算数と国語の力がつく 天才!!ヒマつぶしドリル かなりムズ』

定価 : 各1,210円(税込)

発売日 : 2022年4月21日(木)「ちょっとやさしめ」「ふつう」

2023年4月20日(木)「ちょいムズ」

2023年10月26日(木)「やさしめ」

2024年2月22日(木)「かなりムズ」

判型 : A5変型判/「やさしめ」「ちょっとやさしめ」各144ページ、

「ふつう」「ちょいムズ」「かなりムズ」各148ページ

電子版 : あり

ISBN : 9784053056344「やさしめ」

9784053054265「ちょっとやさしめ」

9784053054272「ふつう」

9784053056368「ちょいムズ」

9784053056351「かなりムズ」

発行所 : Gakken

■伊豆見香苗 プロフィール

本名:伊豆見香苗(IZUMI KANAE)

略歴:沖縄出身。

美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIFの伊豆見」でSNS(X:@izmizum)に投稿している。

激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプがDL数で堂々のランクイン。

YOASOBIの楽曲『ハルカ』のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作、日本テレビ「マツコ会議」への出演等、幅広く活動中。

(C) KANAE IZUMI

