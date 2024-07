学生のスポーツ活動における競技力向上に向けて！明治学院大学／大塚製薬「包括連携に関する基本協定」締結

2024年7月26日、明治学院大学と大塚製薬は包括連携に関する基本協定を締結しました。

2024年7月26日、明治学院大学と大塚製薬は包括連携に関する基本協定を締結。

本協定は、同学及び大塚製薬の人的・知的資源の交流と活用を図ったものです。

また、産学連携のもと相互に協力し、社会の持続可能なかつ公正な発展に寄与することを目的としています。

【協定締結による連携・協力内容】

(1) 学生の健康増進および健康リテラシーに関すること

(2) 学生のスポーツ活動における競技力の向上およびその維持発展に関すること

(3) 地域を含めた社会との連携推進に関すること

(4) その他、相互に連携・協力が必要と認められること

今後、以下のような連携活動が期待されます。

・競技力向上への情報支援とアスリート育成事業支援

・朝食摂取/栄養摂取啓発セミナーの実施

・熱中症対策啓発セミナーの実施

・港区等の自治体や他団体との共同事業参画支援

