AIを活用したサイバー攻撃対策プラットフォーム！クエスト「Cybereason」販売パートナー契約締結

クエストは、AI(人工知能)を活用したサイバー攻撃対策プラットフォーム「Cybereason(サイバーリーズン)」を国内向けに提供するサイバーリーズンと販売パートナー契約を締結しました。

クエスト「Cybereason」販売パートナー契約締結

■サイバーリーズンについて

サイバーリーズンは、米国に本社を置き、40カ国以上に顧客を持つ非上場の国際企業で、エンドポイントやクラウドなど企業のエコシステム全体を標的にしたサイバー攻撃を終息させるため、XDR、EDR、EPP、MTDソリューションとMDRサービスなどのセキュリティサービスを提供しています。

Cybereason Defense Platformは、進化し続けるランサムウェア攻撃や高度な攻撃手法に対して圧倒的な防御、検知、対応能力をお客様に提供するとともに、すべてのデバイス、ユーザー、システムへの一連のサイバー攻撃をコンテキストに富んだインテリジェンス(MalOp)として比類のない速度と精度で可視化することで、サイバー脅威データをビジネスにおける実用的な意思決定手段に変えることができます。

※CybereasonおよびCybereasonのロゴは、Cybereason Inc.の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

■クエストについて

クエストは、大手企業向けにシステム開発やインフラ構築から、保守・運用まで、お客様の事業を広くサポートするためのIT サービス・ソリューションを提供しています。

社名の由来である探求(新しい技術とサービスを貪欲に探し求める)と探究(お客様の企業価値向上を実現するITサービスを究める)という両輪の経営を実践しながら、コンサルティングからシステムの構築、運用・保守を含むワンストップサービスを提供し、社会貢献とお客様の企業価値向上を目指しています。

【クエストのセキュリティ関連サービス】

クエストはエンドポイントセキュリティ(EDR)ソリューションや次世代ファイアウォール(NGFW)を用いた通信の監視と制御、SASE製品を用いたアクセス制御や多要素認証などを通し、セキュリティと利便性を両立させたソリューションを提供します。

クエストは、それら全てを統合的に管理することで、お客様のゼロトラストネットワークを包括的に支援しています。

