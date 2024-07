週1回リセットファスティング！YB-LAB.plus『TORELMO』

「グラマラスパッツシリーズ」は、インナービューティにフォーカスした新ブランド「YB-LAB.plus(ワイビーラボプラス)」を立ち上げました。

これにより、忙しい現代人に美と健康を手軽に両立させる新しい習慣を提供するため、ファスティングドリンクブランド『TORELMO(トレルモ)』7,538円(税込)を販売中です。

『TORELMO(トレルモ)』

内容量 :16g(1袋あたり各2g/モーニングスティック4袋/

ナイトスティック4袋)

使用方法 :週に1回、1日2袋(4週間分)

通常価格 :7,538円(税込)

定期初回価格 :3,218円(税込)2回目以降は5,270円(税込)

※金額やお届けする商品内訳は、定期プランによって異なります。

成分

・モーニングスティック

BGA(ブルーグリーンアルジー)、マルトデキストリン(国内製造)、難消化性デキストリン、マルチトール、卵殻膜パウダー、パラチノース、デキストリン、酸味料、香料、甘味料(ステビア)

・ナイトスティック

炭、イソマルトオリゴ糖粉あめ(国内製造)、難消化性デキストリン(国内製造)、マルトデキストリン、サラシアレティキュラータエキス末、マカパウダー、ヤシ殻活性炭、赤松炭、紀州備長活性炭、乳酸菌(殺菌)、穀物発酵エキス末、乳酸菌合末、デキストリン、ラクトース、結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、HPC、グリセリン

■気軽に、手軽に、美しく。

週1回の簡単リセットファスティングで内側から綺麗に。

現代社会において、美しさと健康を同時に追い求めることは簡単ではありません。

忙しい生活の中で自分自身を大切にしたいと願うすべての人々のためにTORELMOは誕生しました。

TORELMOという名前には、「トレル」にフォーカスした深い意味が込められています。

「トレル」は、体の中の不要なものがトレルこと、そして必要な栄養がトレルことの両方を表しています。

また、TORELMOは、海外の美容専門家も注目している65種類以上のビタミン・ミネラルなど豊富な栄養素を含むスーパーフードの藻を使用しています。

藻で、体の中の不要なものが取れて、栄養素が摂れる。

現代の忙しい生活の中で、無理せずに健康と美しさを手に入れることができるようにという思いから、誕生したファスティングドリンクブランドです。

TORELMOのミッションは、内側からの美しさと健康をサポートすることです。

週1回のリセットファスティングというシンプルな方法を通じて、夜には炭を、朝にはBGA(ブルーグリーンアルジー)を摂取することで、体内をリセットし、必要な栄養を効率的に補給します。

この習慣が、内側からあなたを輝かせ、忙しい日々の中でも綺麗で健康的な生活をサポートします。

さらに、無理なく続けられるシンプルさが特徴なため、毎日のストレスや時間の制約に左右されず、美しさと健康を手に入れられるので、忙しい日々でも自分自身のケアを行い、生活の質を向上してくれる頼れるパートナーとしてTORELMOはあなたの毎日に寄り添います。

■TORELMOが導く新しいオートファジーダイエットで理想の自分へ

TORELMOは、就寝前の1杯で体の中の不要物が取れ、起床後の1杯で体に必要な栄養素が摂れるので「いらないもの」も「いるもの」もどちらも「トレル」から、内側から輝く毎日をサポートしてくれるアイテムです。

TORELMOは、オートファジーダイエットに効果的なサポートを提供します。

オートファジーダイエットとは、1日のうち16時間の断食と8時間の食事を行う方法です。

この断食期間中に胃腸が休息し、体内の古い細胞が新しい細胞に入れ替わることで、健康が促進されます。

ナイトスティックとモーニングスティックのワンセットで、ナイトスティックは、1日の終わりに飲むことで、炭の優れた吸着力で体内の不要物を取り除き、腸内環境を整えます。

モーニングスティックは、朝に飲むことで、BGA(ブルーグリーンアルジー)の豊富な栄養素を体に補給し、一日の活力をサポートします。

このシンプルなルーティンが、無理なく続けられる秘訣です。

TORELMOを取り入れることで、忙しい日々の中でも自分自身を大切にし、内側から健康と美しさを手に入れてください。

■不要物がトレル ナイトスティック

1日の終わりに飲むナイトスティックには、体の中から美しくなるための土台を形成してくれる炭の成分が含まれています。

そして、炭の表面には無数の穴があり、その大きな表面積が体の中の不要物を吸着し、体外へ排出してくれるので体をスッキリさせてくれる特徴があります。

・優れた吸着力で余分な不要物を排出。

・腸内環境を維持し、体がスッキリ。

さらに、TORELMOで使用している炭は、高級で吸着力の高いヤシ殻活性炭と国産竹炭を組み合わせて製造をし、超高温で焼成しているため、発がん性物質を含みません。

■栄養素がトレル モーニングスティック

1日の始まりに飲むモーニングスティックには、体に必要な栄養素を摂取するための天然の藻の成分BGA(ブルーグリーンアルジー)が含まれています。

BGAは、65種類以上のビタミン・ミネラル・アミノ酸を含む天然の藻です。

保護地区であるアメリカオレゴン州のアッパー・クラマス湖でしか採取できない貴重な成分を使用しており、豊富な栄養素を体内に効率よく吸収できるスーパーフードとして国内外でも注目されています。

・豊富な栄養素が特徴のスーパーフード。

・美容成分として注目されているクロロフィルやフィコシアニンで美肌をサポート。

他にもBGAには、Bカロテン(ニンジンの約9倍)、クロロフィル(ケールの約3倍)、タンパク質(牛肉の約2倍)、カルシウム(牛乳の約6倍)、鉄分(ほうれん草の約22倍)などが含まれており、1度に多くのビタミン・ミネラル・必須アミノ酸・非必須アミノ酸を摂取できます。

また、III型コラーゲンを生成するESM(卵殻膜)や食物繊維の難消化性デキストリンも含まれています。

■『TORELMO』販売URL

https://ybl-store.net/lp?u=toresoneprs

定期通販限定で初回価格:3,218円(税込)で購入できます。

