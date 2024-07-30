¡ÚÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Û¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Ð¥¹¥±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥í¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥ÊÆàÎÉ¤Ç³«ºÅ
Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÎ®¤·¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡×¤Ï¡¢1ÆüÃæ¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¥Ð¥¹¥±¤ÎÆü2024 in ÆàÎÉ»Ô¡×¤ò¡¢9·î1Æü(Æü)¤ËÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Î¥í¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥ÊÆàÎÉ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¥Ð¥¹¥±¤ÎÆü2024 in ÆàÎÉ»Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç·×318Ê¬´ÖÎ®¤·(»î¹ç»þ´Ö¤ò»ß¤á¤Ê¤¤)¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥²¡¼¥à(»î¹ç)¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥µ»Ì¤·Ð¸³¼Ô¤âÂç´¿·Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅöÆü8:45¡Á16:30¤ËÂÐ¾Ý¼ÔÊÌ¤Ë¿ï»þ¼õÉÕ¤·¡¢¼õÉÕ¤Î½çÈÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¡£ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢»²²Ã¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª¼õÉÕ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£OB¡¦¸½Ìò¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
9:45¡Á11:59¤Î¸áÁ°¤ÎÉô¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬»²²ÃÂÐ¾Ý¡£¥ê¥ó¥°¤Î¹â¤µ¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ï5¹æµå¡£1Q¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï6Ê¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë2Ê¬¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
13:06¡Á17:34¤Î¸á¸å¤ÎÉô¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥ê¥ó¥°¤Î¹â¤µ¤ÏÄÌ¾ï¤Î305cm¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï7¹æµå¡£1Q¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï8Ê¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë2Ê¬¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¤È¸á¸å¤ÎÉô¤Î´Ö¡¢12:16¡Á12:51¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸30Ì¾¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å30Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼Âç²ñ¤â¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ç»²²Ã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11:00¡Á13:00¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤ÎÁª¼êOB¤ÎÆ£üâ½¡°ìÏº¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬»²²Ã¡£14:00¡Á15:30¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤ÎÁª¼ê¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¡£OB¤ä¸½Ìò¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ý¤ÁÊª¤Ï¡¢ÂÎ°é´Û¥·¥å¡¼¥º¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¡¢Çò°Ê³°¤ÎÇ»¿§T¥·¥ã¥Ä(¹õ¿ä¾©)¡¢°û¤ßÊª¡¢·¤ÂÞ¡£Çò¥Á¡¼¥à¤ÈÇ»¿§¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤ò¹Ô¤¦¡£ÍçÂ¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î»²²Ã¤ÏÉÔ²Ä¡£¥Ó¥Ö¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»ý»²¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¥Ð¥¹¥±¤ÎÆü2024 in ÆàÎÉ»Ô¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://bambitious.jp/news/detail/id=20240901
¢£¥í¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥ÊÆàÎÉ(ÆàÎÉ»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û)
½»½ê¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔË¡Ï¡º´ÊÝ»³4-1-3
(»³ËÜ¤¨¤ê)