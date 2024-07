NEXZ、地上波初の冠番組「NEXZ NOW」9月10日より日本テレビで放送決定！Huluでは特別版を独占配信

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZが、地上波初冠バラエティー番組の放送を決定した。番組タイトルは「NEXZ NOW」。今年5月にグローバルデビュー、8月に日本デビューを控える、まさに今世界へ羽ばたこうとしているNEXZのメンバーが、MCのなすなかにしと一緒に“NOW”で“HOT”なものを体験し学んでいく番組だ。今話題のスポットをロケで巡り、スタジオでは様々なゲームやクイズにも挑戦していくという。

また本日解禁された情報によると、豪華ゲストの出演も決定している。まず、昨年放送の「Nizi Project Season 2」にフォーカスした番組「実況!ニジプロ2」で、サポーター代表を務めたヒロミがゲストとして登場。スタジオでは、体力自慢のティモンディとそれぞれのプライドをかけた身体能力バトルも行われる。さらに、日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」や、アクエリアスCMソングでお馴染みの新曲「Keep on Moving」等、NEXZのパフォーマンス映像を番組内で毎週オンエアしていく。なお、地上波番組放送直後より、Hulu独占で「NEXZ NOW <Hulu特別版>」の配信も決定した。日本テレビで放送の本編に入りきらなかったトーク&未公開シーンも追加される予定とのこと。今、まさに走り出したばかりの彼等の姿をたっぷり楽しめる「NEXZ NOW」に期待が高まる。

■番組情報

「NEXZ NOW」

放送日時:2024年9月10日(火) 24:59〜 スタート(全5回)

出演:NEXZ / なすなかにし

ゲスト:ヒロミ / ティモンディ



企画・プロデュース:藤井淳

プロデューサー:磯口美佐子 / 中島裕一朗

企画制作:日本テレビ

制作協力:デージカンパニー

製作著作:「NEXZ NOW」製作委員会



TVer・日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信

※毎週火曜・地上波番組放送後 1週間視聴可能



■関連リンク

「NEXZ NOW」番組公式サイト