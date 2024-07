【FF ピクセルリマスター サマーセール】セール期間:~8月14日まで※Steam版のみ8月13日2時まで

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Android/iOS/Steam向け「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズのセール「FF ピクセルリマスター サマーセール」を8月14日まで開催する。ただし、Steam版のみ8月13日2時まで。

期間中は、「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーVI」までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版が20%OFFで販売される。なお、Android版のバンドル販売はなし。

【「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」について】

「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」は、「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーVI」までの6作品を2Dリマスターした作品群。各作品のオリジナル版をもとに鮮やかな2Dグラフィックスとサウンドで生まれ変わっている。また、モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリー、各種ブースト機能などを実装し、より幅広い遊び方が可能になっている。

「FF ピクセルリマスター サマーセール」概要

【セール期間】

~8月14日(水)まで

※Steam版のみ8月13日(火)2時まで

【対象製品:「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ】

・「ファイナルファンタジー」

・「ファイナルファンタジーII」

・「ファイナルファンタジーIII」

・「ファイナルファンタジーIV」

・「ファイナルファンタジーV」

・「ファイナルファンタジーVI」

・上記6作品のバンドル(※Android版のバンドル販売はなし)

【対象プラットフォーム】

PS4/Nintendo Switch/Android/iOS/Steam

□ストアページ一覧

※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。

※ストアの反映に時間がかかることがございます。

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO